Handballer (31) bricht nach Training zusammen und stirbt

Andreas Tesch, langjähriger Torwart des VfL Gladbeck, ist tot. Der 31 Jahre junge Handballer brach am vergangenen Donnerstag (2. Januar) nach dem Training seines Klubs Ahlener SG in der Kabine aus noch ungeklärter Ursache zusammen. Er verstarb in Warendorf im Krankenhaus.

Andreas Tesch hinterlässt eine Frau und ein Kind. „Wir sind fassungslos“, sagte Tim Deffte, der Leiter der Handballabteilung im VfL Gladbeck. Mehr wollte, mehr konnte er nicht sagen. Zur Erinnerung: Andreas Tesch und Tim Deffte hatten bei den Rot-Weißen einst in der Dritten Liga und der Oberliga das Torhüterpärchen gebildet.

Andreas Tesch wechselte 2015 vom VfL Gladbeck zur Ahlener SG

2015 hatte Andreas Tesch den VfL Gladbeck, für den er zusammen mit Zwillingsbruder Alexander schon in der Jugend aktiv gewesen war, verlassen und sich der Ahlener SG angeschlossen. Mit den Münsterländern feierte er ein Jahr später ausgerechnet in der Riesener-Halle den Aufstieg in die Dritte Liga. Am Ende der vergangenen Saison hatte der Schlussmann seine Karriere beendet.

Ende 2019 jedoch stellte sich Andreas Tesch seinem Klub im Drittliga-Abstiegskampf wieder zur Verfügung. Beim Auswärtsspiel gegen den VfL Eintracht Hagen kurz vor Weihnachten saß er erstmals auf der Bank, um seine jungen Torhüterkollegen Sven Kroker und Maurice Behrens zu unterstützen.

Kürzlich erst ist ein Spieler der SG Überruhr verstorben

Kürzlich erst war bei einem Spiel der SG Überruhr der Handballer Lars K. zusammengebrochen und im Krankenhaus verstorben. Einige Spieler des VfL Gladbeck waren mit dem Spieler befreundet gewesen.