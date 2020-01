Der Trainer des VfL Gladbeck muss gegen Hemer passen

Ohne Trainer Sven Deffte gehen die Handballer des VfL Gladbeck ins erste Oberligaspiel des Jahres 2020. Den Coach hat es nämlich richtig böse erwischt. „Sven liegt flach und konnte in dieser Woche keine Einheit leiten“, sagt Thorben Mollenhauer. Der Deffte-Assistent steht somit in der Begegnung mit dem HTV Hemer mal wieder in der Verantwortung.

Der VfL Gladbeck will die Partie gegen Hemer unbedingt gewinnen

Thorben Mollenhauer steht in der Begegnung mit dem HTV Hemer beim VfL Gladbeck mal wieder als Trainer in der Verantwortung. Foto: VfL Gladbeck

Die Zielsetzung der Gladbecker für die Partie, die am Samstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr in der Riesener-Halle ausgetragen wird, ist klar definiert. „Wir wollen gegen Hemer unbedingt gewinnen, damit wir in der Woche darauf ein Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Loxten haben“, so Mollenhauer, der „seiner“ Mannschaft attestiert, eine gute Trainingswoche absolviert zu haben.

Der HTV hätte das Spiel in Gladbeck übrigens gerne zu einem späteren Termin ausgetragen. Normalerweise gehen die Rot-Weißen auf derartige Wünsche auch ein. In diesem Fall mussten sie den Sauerländern aber absagen. Denn am Karnevalswochenende, an dem der Vergleich hätte stattfinden können, hätte der VfL definitiv nicht nur auf Rückraum-Ass Max Krönung, sondern auch noch auch auf Kreisläufer Sebastian Janus verzichten müssen.

Jan Schmiemann und Nick Kalhöfer stehen im Kader des VfL Gladbeck

Heute Abend sind die Gladbecker allerdings auch nicht komplett. Neben den Langzeitverletzten Resid Dervisevic, der ja noch kein Saisonspiel absolviert hat, und Florian Bach fallen auch noch Pascal Kunze und Marcel Giesbert aus. Zudem wird Chris Winkelmann in der A-Jugend, die in Schalksmühle ran muss, zum Einsatz kommen.

Unterstützung gibt’s einmal mehr aus der Zweitvertretung: Jan Schmiemann und Nick Kalhöfer werden den Kader des VfL für das Spiel gegen den HTV Hemer komplettieren.

Der HTV Hemer kämpft um den Erhalt der Klasse

Der Gast aus dem Märkischen Kreis dürfte äußerst motiviert in der Riesener-Halle zu Werke gehen. Das Team steckt nämlich mitten im Abstiegskampf. „Es befindet sich“, berichtet Thorben Mollenhauer, „in einem riesigen Umbruch.“

Erst zwei Spiele konnte der HTV Hemer in der laufenden Punkterunde zu seinen Gunsten entscheiden. Neben den Erfolgen beim FC Schalke 04 (25:21) und gegen den HSC Haltern-Sythen (29:28) holten die Sauerländer noch jeweils einen Zähler in den Spielen gegen den TuS 09 Möllbergen (20:20) und die zweite Mannschaft des TuS Ferndorf (27:27).

VfL Gladbeck hat kurz vor Weihnachten in Bergkamen gewonnen

Der VfL Gladbeck, der mit 15:7 Zählern auf Rang vier überwintert und kurz vor Weihnachten noch souverän mit 36:32 beim HC Tura Bergkamen gewonnen hat, geht somit als Favorit in die Partie. Das bedeutet aber auch in dieser Oberliga-Saison wieder gar nichts.