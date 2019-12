Darum ist der VfL Gladbeck vor dem Soest-Spiel skeptisch

13:1 Punkte hat der VfL Gladbeck aus den letzten sieben Ligaspielen geholt und zuletzt sogar den Meisterschaftsmitfavoriten TSG AH Bielefeld nicht unverdient niedergerungen. Ungeachtet dessen schaut Trainer Sven Deffte aus einem Grund der nächsten Aufgabe mit einiger Skepsis entgegen.

Die Rot-Weißen empfangen am Samstag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr den Soester TV zum Punkteduell in der Handball-Oberliga. Aber mit welcher Mannschaft Deffte tatsächlich planen kann, weiß er vielleicht erst eine Viertelstunde oder zehn Minuten vor der Partie. „Es kann sein“, sagt der VfL-Trainer, „dass mir zwölf Spieler zur Verfügung stehen, es kann aber auch sein, dass mir beim Aufwärmprogramm noch fünf Mann absagen.“

Der VfL Gladbeck muss definitiv auf Björn Sankalla verzichten

Der A-Jugendliche Chris Winkelmann hält sich beim VfL Gladbeck für den Fall der Fälle bereit. Foto: Lutz von Staegmann / Funke Foto Services

Sicher ist, dass Björn Sankalla, der zuletzt in Bielefeld eine klasse Leistung geboten hat, nicht auflaufen wird. „Kalla hat Fieber“, so Sven Deffte. Wackelkandidaten sind Niklas Rolf, Dustin Dalian, Fynn Blißenbach, Pascal Kunze und Felix Käsler. Für den Fall der Fälle werden sich daher aus der Zweitvertretung Mittelmann Nick Kalhöfer und Rückraumshooter Chris Winkelmann, in Bielefeld in der letzten Sekunde Schütze des umjubelten Siegtreffers, bereithalten.

Die Vorbereitung auf den Vergleich mit dem Soester TV war für Sven Deffte aber nicht nur deshalb eine knifflige Angelegenheit, weil unter der Woche in den Trainingseinheiten etliche Spieler passen mussten. Der Übungsleiter der Rot-Weißen weiß nämlich auch nicht, mit welchem Team der Gast in der Riesener-Halle antreten wird. „Es ist zu hören, dass unser Gegner ebenfalls erhebliche Verletzungsprobleme hat“, sagt der VfL-Trainer. Und weiter: „Es wird also für beide Mannschaften ein schweres Spiel.“

Der VfL Gladbeck ist Tabellenvierter und der Soester TV -fünfter

Das dürfte es aber so oder so werden. Vergleiche zwischen dem VfL und dem STV gab’s in den vergangenen Jahren bekanntlich sowohl zu gemeinsamen Zeiten in der Dritten Liga als auch in der Oberliga. Und fast immer trafen sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Die aktuelle Tabelle, die Gladbeck mit 13:5 Punkten auf Rang vier ausweist und Soest mit 11:9 auf Rang fünf, legt nahe, dass das auch dieses Mal der Fall sein wird.

„Bei uns“, sagt Sven Deffte angesichts der feststehenden (Thorben Mollenhauer, Resid Dervisevic, Florian Bach, Björn Sankalla) und der vielen drohenden Ausfälle, „muss es über den Willen gehen. Die Jungs müssen gegen Soest und auch am nächsten Freitag beim Spiel in Bergkamen noch zweimal auf die Zähne beißen. Irgendwie müssen wir uns in die Pause retten.“ Am besten natürlich mit vier Punkten . . .