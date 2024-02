Gladbeck. Die Handball-A-Jugend der JSG Gladbeck feiert gegen Hille-Hartum den achten Saisonsieg in der Oberliga. Warum das Spiel zu kippen droht.

In der 40. Minute warf Trainer Nick Kalhöfer die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch. Auszeit! Die Oberliga-A-Jugend der JSG ELE Gladbeck lag zu diesem Zeitpunkt in der Riesener-Halle gegen die JSG Handball Hille-Hartum nur noch mit 22:20 in Führung. Das Spiel, in dem die Gastgeber zwischenzeitlich schon mit sechs Toren vorne gelegen hatten, drohte zu kippen.