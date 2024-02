Gladbeck. In der Handball-Oberliga tritt der VfL Gladbeck zum Topspiel in Hamm an. Vor diesen Spielern des Gegners warnt der VfL-Trainer ganz besonders.

Dieses Spiel verspricht ein äußerst interessantes zu werden: In der Handball-Oberliga empfängt nämlich die Zweitvertretung des ASV Hamm-Westfalen am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr den VfL Gladbeck. Das bedeutet: Der Tabellenfünfte trifft auf den Tabellenzweiten. Und das bedeutet: Der stärkste Angriff der Liga trifft auf die stärkste Defensive.