Gladbeck. Die Handballer des Heisenberg-Gymnasium haben sich für die Schul-Landesmeisterschaft qualifiziert. So viel VfL und TV steckt in der Mannschaft.

Die Handballer der Jahrgangsstufen 5 bis 7 des Heisenberg-Gymnasiums haben sich bei der Regierungsbezirksmeisterschaft für die Titelkämpfe auf Landesebene qualifiziert. In der Auswahl stehen ausschließlich Talente des VfL Gladbeck, betreut wird sie von Sportlehrer Thorben Mollenhauer, der in seiner Freizeit ja als Trainer der Oberliga-Herren des VfL tätig ist.

Thorben Mollenhauer war stolz auf seine Jungs. Die hatten sich zunächst auf Kreisebene erfolgreich in Szene gesetzt und nun auch bei der Regierungsbezirksmeisterschaft. Dabei ging es gegen Schulen aus Emsdetten, Rhede und Senden.

Zur Erinnerung: Emsdetten ist eine westfälische Handball-Hochburg. Die erste Herrenmannschaft des TV Emsdetten spielte viele Jahre lang in der 2. Liga um Punkte, momentan gehört sie zu den Topteams in der 3. Liga. Die Heisenberg-Handballer zeigten aber überhaupt keine Angst vor dem großen Namen.

Die Heisenberg-Handballer drehen das Spiel gegen Emsdetten

Aber der Reihe nach. Die Gladbecker Schüler, ein TVer stand im Aufgebot und VfLer, die von Sven Deffte (Ex-Trainer der Oberliga-Männer), Tim Bauer (Ex-Bundesliga- und Spanienprofi) und Ronny Rickert trainiert werden, bezwangen zunächst Rhede denkbar knapp mit 12:11 und danach Senden mit 16:7. „Das war sehr souverän“, so Thorben Mollenhauer.

Sportlehrer Thorben Mollenhauer betreut die Heisenberg-Handballer. © Gladbeck | Biene Hagel

Weil auch die Emsdettener Schule die Begegnungen mit Rhede und Senden zu ihren Gunsten entschied, kam der Vergleich zwischen dem Heisenberg-Gymnasium und Emsdetten einem echten Endspiel gleich. Lange Zeit sah es dabei für die Jungs von Mollenhauer überhaupt nicht gut aus.

Zur Halbzeit lagen die Heisenberger mit 6:9 zurück, später hieß es 10:13. Doch in der Schlussphase verteidigten die Gladbecker ihr Tor erfolgreich mit Herz und Hingabe. Den Emsdettenern glückte kein weiterer Treffer mehr, das Mollenhauer-Team dagegen holte Tor um Tor auf, es glich aus und ging schließlich mit 14:13 in Führung. Am Ende stand ein 15:13-Sieg!

Sportlehrer Thorben Mollenhauer lobt seine Mannschaft

„Meine Mannschaft hat klasse gespielt“, kommentierte der Heisenberg-Sportlehrer und meinte damit keineswegs nur die Begegnung mit den Emsdettenern. Thorben Mollenhauer betonte: „Das Team besteht aus VfLern, die die neue C-Jugend bilden.“

Für die Handballauswahl des Heisenberg-Gymnasiums geht es nun weiter mit einem Turnier auf Landesebene. Wann und wo es ausgetragen wird, steht noch nicht fest. Wer dieses Turnier gewinnt, qualifiziert sich für die Finalwettkämpfe des Bundeswettbewerbes Jugend trainiert für Olympia & Paralympics.

