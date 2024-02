Gladbeck. Björn Maas, Triathlet des SV Gladbeck 13, möchte zu den Paralympischen Spielen. Die Chancen stehen gut. Was er und sein Verein dazu sagen.

Die Leistungen der letzten Monate deuteten es an, aber jetzt ist die Nominierung schon fast zum Greifen nah: Der für den SV Gladbeck 13 startende Triathlet Björn Maas steht nämlich auf der Longlist, also der ersten größeren Auswahlliste, für die Paralympischen Spiele 2024 in Paris.