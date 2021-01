YEG Hassel holt 24-jährigen Innenverteidiger vom SV Sodingen

Neuer Innenverteidiger des Gelsenkirchener Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel: Serthan Tugyan (am Ball) kommt vom SV Sodingen zum Lüttinghof.

Gelsenkirchen-Hassel. Serthan Tugyan verstärkt den Gelsenkirchener Fußball-Westfalenligisten YEG Hassel. Zwei Ergänzungsspieler verlassen den Lüttinghof-Klub dagegen.

Fußball-Westfalenligist YEG Hassel hat die Corona-Spielpause genutzt, um sich in der Innenverteidigung zu verstärken: In Serthan Tugyan verpflichteten die Grün-Weißen einen groß gewachsenen Abwehrrecken, der zuletzt beim Ligakonkurrenten SV Sodingen kickte. Der 24-Jährige war ein Wunschspieler von YEG-Trainer Ahmet Inal.

„Serthan ist ein Innenverteidiger, der etwas ausstrahlt. Er ist 1,87 Meter groß und hängt sich immer voll für die Mannschaft rein. Unter Sodingens neuem Trainer Thomas Falkowski hat er nicht so oft gespielt, aber vorher war er Stammspieler“, sagt der Coach über seinen Zugang. „Wir haben nun drei große, gute Innenverteidiger und damit allgemein mehr Optionen in der Abwehr.“

Gesucht: Ein Stürmertyp wie Ahmet Inal

Im Gegenzug haben sich die Hasseler jedoch auch von zwei Akteuren getrennt. Die beiden Talente Efe Özmen und Melih Arik kamen bisher nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und verlassen den Klub nun mit unbekanntem Ziel. „Wir haben ihnen die Chance gegeben, sich bei einem Westfalenligisten durchzusetzen. Leider hat das bei beiden nicht so gut funktioniert. Sie brauchen Spielpraxis, was bei uns aber schwierig wird“, kommentiert Ahmet Inal die Abgänge.

Abgeschlossen sind die Personalplanungen bei YEG damit allerdings nicht. Die Hasseler wollen noch einen Stürmer verpflichten. Ahmet Inal weiß auch schon, was dieser mitbringen muss: „Er soll ein Typ wie Ahmet Inal sein“, meint er schmunzelnd und spielt auf seine Vergangenheit als Angreifer an. „Er braucht nicht viel zu machen, er muss nur treffen. Seine Mitspieler setzen ihn schon perfekt in Szene.“ (AA)

