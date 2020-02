Teuchert trifft für 96 – Rückkehr nach Schalke fraglich

Gelsenkirchen/ Hannover. Schalke hat zahlreiche Spieler ausgeliehen, einer trifft jetzt in der 2. Liga: Cedric Teuchert. Hannover kann den Stürmer fest verpflichten.

Der von Schalke 04 an Hannover 96 ausgeliehene Stürmer Cedric Teuchert (23) kommt bei seinem neuen Klub gerade in Schwung. Nach einer schwachen Hinrunde erzielte der frühere U21-Nationalspieler zuletzt in drei Spielen in Folge jeweils einen Treffer – damit kommt Teuchert in 14 Zweitliga-Einsätzen für Hannover jetzt auf fünf Tore und zwei Torvorlagen. Der Ex-Nürnberger macht sich damit wieder interessant, eine Rückkehr nach Schalke scheint aber trotzdem fraglich.

Kaufoption bei 1,5 Millionen Euro

Denn Hannover besitzt nach Informationen des Sportbuzzer eine Kaufoption auf Teuchert in Höhe von 1,5 Millionen Euro – diese Summe wird in Hannover als erschwinglich für 96 eingestuft. Für Schalke hatte Teuchert in 15 Pflichtspielen für die Profis (meist über kurze Distanz) keinen Treffer erzielt. (MH)