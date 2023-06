SG Gelsenkirchen: Victoria Katharina Dolle räumt alles ab

Gut in Form: Victoria Katharina Dolle von der SG Gelsenkirchen.Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Gelsenkirchen zeigten bei den Bezirksmeisterschaften in Münster einen starken Auftritt.

In der offenen Klasse gewann die SG Gelsenkirchen 15 von 28 möglichen Titeln und landete damit deutlich vor den Mannschaften aus Münster (11 Titel) sowie dem Team Gladbeck/Recklinghausen (2). Michael Seeger, Cheftrainer der SG Gelsenkirchen: „Unsere Staffel ist leider wegen eines angeblichen Frühstarts disqualifiziert worden, sonst wären es am Ende 16 Titel gewesen. Aber auch so bin ich mit dem Auftritt sehr zufrieden gewesen, zumal die Bedingungen nicht ganz optimal waren.“

23,9 Grad Wassertemperatur

Das Thermometer zeigte im Freibad 23,9 Grad Wassertemperatur an – für die Aktiven, die schon früh morgens an den Start gingen, war der Wettkampf „sehr erfrischend“, wie es Seeger mit einem Augenzwinkern formuliert.

Die SG Gelsenkirchen bei den Bezirksmeisterschaften in Münster. Foto: Foto: SG Gelsenkirchen

Besonders erfolgreich schwamm Victoria Katharina Dolle, die sich bei sechs Starts in den Disziplinen Kraul und Schmetterling sechs Siege erkämpfte. Auch Simon Hagin (200 m Schmetterling), Patrick Arne (100 m, 200 m Brust), Laeticia Lissok (100 m, 200 m Rücken) und Marius Schimnatkowski waren ebenfalls erfolgreich. „Marius ist eigentlich ein Spezialist im Schmetterling und Rückenschwimmen, ging diesmal aber über 50 m Brust an den Start. Das hat in dem Fall gut geklappt“, bilanzierte SG-Coach Michael Seeger.

Pech für SG-Talent Wojtakowski

SG Gelsenkirchen-Talent Armin Krasniqi wurde in 34,42 sek Dritter über 50 m Schmetterling, Laura Isabel Hansen erreichte über 50 m Schmetterling in 34,48 sek den vierten Platz. Pech hatte Isabella Wojtakowski, die über 50 m Freistil nach handgestoppter Zeit exakt zeitgleich mit der Drittplatzierten anschlug, dann aber nur als Vierte in diesem Wettkampf gelistet wurde.

