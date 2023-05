SG Gelsenkirchen: Deswegen musste Seegers Stoppuhr leiden

SG Gelsenkirchen-Chef-Trainer Michael Seeger im Gespräch mit Lorena Lissok, die in Berlin über 50m Brust, 100m Brust und 200m Brust an den Start gehen wird. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Michael Seeger, Cheftrainer der SG Gelsenkirchen, ist mit sieben DJM-Teilnahmen zufrieden. Aber etwas wurmte ihn beim Dortmund-Wettkampf.

17 Top-8-Platzierungen und sechs Medaillen: Die Schwimmerinnen und Schwimmer der SG Gelsenkirchen überzeugten bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund. Sieben Aktive schafften beim Wettkampf die Qualifikation für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin (23. bis 27. Mai).

Seeger: „Mit so vielen Teilnehmern nicht gerechnet“

„Mit so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet“, sagt Chef-Trainer Michael Seeger im Gespräch mit der WAZ. Ursprünglich war der frühere Aachener von fünf Berlin-Tickets ausgegangen. Wenn alles perfekt läuft, könnte die Zahl der Gelsenkirchener Berlin-Fahrer sogar noch auf acht anwachsen. Emir Rastoder wurde über 50m Rücken auch für das Highlight in Berlin gemeldet. „Wenn Emir ebenfalls dabei sein könnte, wäre das für uns eine tolle Zugabe“, sagt Michael Seeger.

In Berlin für die SG Gelsenkirchen am Start: Lorena Lissok (l.) und ihre Schwester Laeticia Lissok. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Lorena Lissok geht dreimal an den Start

Aus dem A-Kader der SG Gelsenkirchen haben alle Schwimmerinnen und Schwimmer die Quali für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften gepackt. Angelina Stock geht über die 200m Schmetterling an den Start, Elena Krieger über die 50m Brust, Lorena Lissok über 50m Brust, 100m Brust und 200m Brust. Isabella Arne wird über 50m Schmetterling und eventuell auch über 50m Brust um gute Zeiten kämpfen. Simon Hagin geht über 50m Kraul, 100m Kraul und 200m Kraul ins Rennen. Dazu ist er über 50m Schmetterling und 100m Schmetterling am Start.

SG-Trainer Seeger hofft auf Quali für Endläufe

Patrick Arne wirft seinen Hut über 200m Brust in den Ring, Laeticia Lissok stellt sich bei den DJM der großen Konkurrenz über 100m Rücken und 200m Rücken. „Im letzten Jahr hatten wir keine Schwimmerin und keinen Schwimmer im Endlauf. Vielleicht schaffen es dieses Mal ein oder zwei Aktive. Das wäre für uns schon eine Riesen-Sache“, sagt der Gelsenkirchener Trainer.

Seeger streicht heraus: „Unser Ziel ist es erst einmal, überhaupt nach Berlin zu kommen. Das haben wir erreicht. Und dann geht es darum, beim Wettkampf Spaß zu haben. Man darf nicht vergessen, dass unsere Schwimmerinnen und Schwimmer zum Großteil erst 15, 16 Jahre alt sind. So ein großer Wettkampf ist schon etwas Besonderes. Elena Krieger und Isabella Arne werden zum ersten Mal bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften dabei sein.“

Trotz Medaille: In Dortmund war sogar noch mehr für Simon Hagin von der SG Gelsenkirchen drin. Foto: Foto: SG Gelsenkirchen / ffs

Die letzte Leistungsüberprüfung bei den NRW-Jahrgangsmeisterschaften in Dortmund brachte viele starke Zeiten zu Tage, aber es hätte sogar noch etwas mehr sein können. Michael Seeger, der grundsätzlich ein besonnener Trainer ist, konnte sich irgendwann nicht mehr zurückhalten. „Ich habe nach einem Wettkampf meine Stoppuhr in die Ecke geknallt“, sagt der SG-Chef-Trainer.

Hagin fehlen zwei Hundertstel

Grund: Simon Hagin fehlten über 100m Kraul nur zwei Hundertstel zur Bronzemedaille. Hagin schlug in 55,95 sek an. Über 200m Kraul schrammte das SG-Talent um neun Hundertstel an Bronze vorbei und kam in 2:03,43 min ins Ziel. Michael Seeger: „Wir hatten vorher über die Dinge gesprochen, die er beachten soll. Simon hat das dann beim Wettkampf schlichtweg vergessen. Sonst wären seine Zeiten noch stärker gewesen.“ Über 50m Schmetterling steigerte sich Hagin um fast eine Sekunde auf 26,70 sek. Seeger: „Damit hat er eine Riesenzeit hingelegt.“ In der aktuellen Deutschen Qualifikations-Liste liegt Simon Hagin damit auf Platz sieben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer