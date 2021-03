Strafe: Schalke-Profi Rabbi Matondo fliegt aus Wales-Kader

Der an Stoke City ausgeliehene Schalke-Profi Rabbi Matondo – hier am Samstag im Testspiel gegen Mexikos Hector Herrera (links) – ist aus dem Kader der walisischen Nationalmannschaft geflogen.

Cardiff. Der von Schalke an Stoke City ausgeliehene Rabbi Matondo muss wie zwei andere walisische Nationalspieler vor der Tschechien-Partie abreisen.

In der kurzen Mitteilung des walisischen Fußballverbandes steht, dass drei Mitglieder der Cymru-Nationalmannschaft – Hal Robson-Kanu, Rabbi Matondo und Tyler Roberts – aus dem walisischen Kader gestrichen worden seien, nachdem sie gegen FAW-Regeln verstoßen hätten, also gegen Regeln der Football Association of Wales. Sie seien bereits zu ihren jeweiligen Vereinen zurückgekehrt.

Weitere Informationen und Hintergründe zum FC Schalke 04 finden Sie hier.

Nach einem Bericht der englischen Boulevardzeitung The Sun sollen der 31-jährige Hal Robson-Kanu von West Bromwich Albion, der 22-jährige Tyler Roberts von Leeds United und der 20-jährige Rabbi Matondo, der vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 an den englischen Zweitligisten Stoke City ausgeliehen ist, die Sperrstunde im Mannschaftshotel überzogen haben und zu später Stunde außerhalb der Zimmer angetroffen worden sein.

Tyler Roberts von Leeds United entschuldigt sich öffentlich

„Sorry an das Team, den Staff und die Fans. Ich werde weiter so hart wie möglich arbeiten, um mir einen Platz im EM-Kader zu verdienen", hat sich Tyler Roberts bereits öffentlich entschuldigt. Ebenso wie Rabbi Matondo hat er am Samstag beim 1:0-Sieg der Waliser im Testspiel gegen Mexiko in der Startelf gestanden, während Hal Robson-Kanu eingewechselt worden ist.

Weitere Artikel zum FC Schalke 04:

Ex-Schalker Max über Ex-BVB-Star Götze: Befreiter Eindruck

So viel Schalke steckt schon in der Zweiten Liga

Schalke: Kabak-Verkauf nach Liverpool wackelt

WM-Qualifikation: Zwei Schalker, die in der Tabelle oben stehen

Dieses Trio wird der walisischen Nationalmannschaft nun am Dienstagabend (30. März, 20.45 Uhr) im Heimspiel der WM-Qualifikation im Cardiff-City-Stadium gegen Tschechien fehlen. Für die Waliser wird dies in der Gruppe E die zweite Begegnung sein, nachdem sie ihre Auftaktpartie am vergangenen Mittwoch nach einer 1:0-Führung mit 1:3 in Belgien verloren haben.

Tschechien und Belgien liegen mit jeweils vier Punkten vorne

Mit jeweils vier Punkten führen Tschechien und Belgien diese Gruppe E an. Belarus hat auf dem dritten Rang drei Zähler, während Wales und Estland dahinter mit null Punkten folgen.

Erst kurz vor diesem Vorfall hatte Rabbi Matondo, der bei den Königsblauen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 besitzt, für Aufsehen gesorgt. Er hatte rassistische Beleidigungen gegen sich in den Sozialen Medien öffentlich gemacht. Daraufhin hatte auch der FC Schalke 04 über seinen offiziellen Twitter-Account reagiert: „Nicht auf Social Media, nicht im Fußball, nicht in unserer Gesellschaft: Platz für Hass und Diskriminierung gibt es nirgendwo!“ (AHa)