Schalke: Joselpho Barnes kehrt als Afrika-Cup-Sieger zurück

Nouakchott. Die U-20-Nationalmannschaft von Ghana gewinnt das Afrika-Cup-Finale gegen Uganda mit 2:0. Die beiden Tore erzielt Kapitän Daniel Afriyie Barnieh.

Es ist für Joselpho Barnes am Samstagabend sicherlich nicht die Traumlösung gewesen, während des kompletten Finals in Mauretaniens Hauptstadt Nouakchott auf der Bank zu sitzen. Dennoch durfte der U-23-Spieler des FC Schalke 04, dessen Teamkollegen am Nachmittag ihr Regionalliga-Spiel beim Wuppertaler SV mit 0:2 verloren hatten, nach 90 Minuten jubeln – und der 19-jährige Königsblaue darf sich Afrika-Cup-Sieger 2021 nennen.

Die U-20-Nationalmannschaft von Ghana setzte sich im Endspiel des Kontinental-Turniers mit 2:0 (1:0) gegen Uganda durch.

Die beiden Tore für das ghanaische U-20-Team erzielte im Olympiastadion in Nouakchott Kapitän Daniel Afriyie Barnieh, der in seiner Heimat in der Premier League für die Hearts Of Oak spielt. Er traf in der 22. und in der 51. Minute. Für die Black Satellites war es der insgesamt vierte Titelgewinn. Deren erst 16-jähriger Issahaku Abdul Fataw vom ghanaischen Zweitligisten Steadfast FC Tamale wurde zum wertvollsten Spieler der Veranstaltung gekürt.

Drei Startelf-Einsätze für Schalkes Joselpho Barnes in den Gruppenspielen

In der Vorrunde dieses Turniers hatte Joselpho Barnes, der gebürtige Oberhausener, in allen drei Partien in der Startelf der ghanaischen U-20-Auswahl gestanden: zunächst beim 4:0 gegen Tansania, als ihm in der 89. Minute das 4:0 gelang, dann beim 0:0 gegen Marokko sowie schließlich beim 1:2 gegen Gambia.

Zwar landete Ghana wegen des schlechteren direkten Vergleichs hinter Gambia nur auf Rang drei in der Gruppe C, zog aber als einer der zwei besten Drittplatzierten ins Viertelfinale ein.

In den K.-o.-Spielen fand sich der Schalker dann nicht in der Startelf seines 60-jährigen Nationaltrainers Abdul-Karim Zito wieder. Im dramatischen Viertelfinale, das Ghana nach Elfmeterschießen mit 5:3 gegen Kamerun gewann (0:0 nach 90 und 1:1 nach 120 Minuten), wurde Joselpho Barnes zur zweiten Halbzeit der Verlängerung eingewechselt, während er beim 1:0-Halbfinalsieg über Gambia nach 77 Minuten kam. (AHa)

