Schalke 04 springt spät auf den Zug auf

Schalkes Hallensprecher hatte es gut gemeint. „Alle Fans bleiben stehen, bis unsere Mannschaft die ersten Punkte macht“, meinte der Mikro-Mann unmittelbar vor dem Beginn des Meisterschaftsspiels in der 2. Basketball Bundesliga ProA gegen die Artland Dragons. Der Großteil der rund 400 Zuschauer kam der Bitte nach und verfolgte die erste Minute stehend. Dann die zweite Minute, die dritte, die vierte. Ein Fehlversuch und ein Schrittfehler jagte auf beiden Seiten den nächsten. Punkte? Totale Fehlanzeige.

Nach fünf Minuten und 15 Sekunden war es dann so weit: Die Gäste gingen durch zwei Freiwürfe von Enuoma Ijeoma Ebinum in Führung. Und Schalkes Fans? Sie standen immer noch. Als fast die siebte Minute angebrochen war, kam Erleichterung auf: Courtney Belger traf zweimal per Freiwurf- und die S04-Anhänger setzten sich beim äußerst mageren Zwischenstand von 2:2.

Am Ende standen die königsblauen Fans allerdings wieder und applaudierten ihrem Team. Schalkes 62:46-Sieg über den Mitkonkurrenten sorgt nicht nur für Erleichterung, sondern auch für neues Selbstvertrauen im Abstiegskampf. „Ich bin extrem erleichtert“, schnaufte S04-Basketball-Abteilungsleiter Tobias Steinert nach der Schluss-Sirene durch, „beide Mannschaften standen nach den Ergebnissen der Mitkonkurrenten gehörig unter Druck. Das hat man im Spiel dann auch gemerkt. Das erste Viertel war total verkrampft. Es war ein Low-Scoring-Game.“

Steinert schiebt nach: „In so einer Partie, in der wenig gepunktet wird, darf man dann nicht verpassen, auf den Zug aufzuspringen, wenn er denn einmal losrollt. Und genau das haben wir getan. Ich bin stolz auf die Mannschaft.“

Nach dem ersten Viertel lag Schalke mit dem unwirklichen Ergebnis von 7:6 vorne, zur Pause stand es genauso knapp: 25:24. Die Hausherren kamen allerdings nicht so gut aus der Pause und gerieten mit 27:32 in Rückstand, bevor die Weichen auf Sieg gestellt wurden. Das dritte Viertel ging mit fünf Punkten an Schalke. In der Schlussphase baute die Mannschaft von Trainer Alexander Osipovitch den Vorsprung deutlich aus und lag wenige Sekunden vor dem Ende mit 18 Punkten in Front. Die Dragons konnten nur noch etwas Freiwurf-Kosmetik betreiben und schlichen bedröppelt aus der Halle. Dragons-Headcoach Tuna Isler machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Es war eine lächerliche Vorstellung von uns.“ Die Begründung schob Isler gleich hinterher: „46 Punkte, das ist katastrophal. Ich kann die Körbe nicht selbst werfen.“

Schalkes Trainer Osipovitch nahm die kritischen Worte seines Gegenübers zur Kenntnis und bilanzierte: „Das Ergebnis fühlt sich gut an. Allerdings waren über sechs Minuten ohne Korb für mich eine neue Erfahrung. Ich dachte zwischendurch: Vielleicht spielen wir Fußball.“ Der Weißrusse weiter: „Wir hatten in der zweiten Halbzeit sehr wichtige Phasen und haben Lösungen gefunden. Wir haben als Team gut zusammengearbeitet.“

Ganze Bank lebt emotional mit

Auffällig: Bei Schalke lebte die komplette Reservebank inklusive Betreuer mit, feuerte lautstark an, applaudierte bei jeder gelungenen Aktion. Tobias Steinert: „Man sieht, dass es bei uns absolut stimmt und dass jeden für den anderen da ist. Das war von uns 100 Prozent Kampf. Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Dass da nicht immer alles schön aussieht, darf man in der aktuellen Lage nicht zu hoch hängen.“

Viertel: 7:6, 18:18, 18:13, 19:9

FC Schalke 04: Newkirk (7), Hightower, Jean-Louis, Joss (4), Dunn (10/3), Touray (5), Szewczyk, Rohwer (9/1), Gulley (8), Belger (19/3)