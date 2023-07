RV Gelsenkirchen auf Medaillenjagd: Das sagt der Trainer

Gelsenkirchen. Für die Ruderer des RV Gelsenkirchen lief es zuletzt richtig rund. Bei drei Meisterschaften fuhren die Athleten erfreulich viele Medaillen ein.

Besonders erfreulich dabei der Erfolg auf breiter Ebene – von den Kindern bis zu den Masters. Die Senioren und Oldies brachten von den Deutschen Masters-, Großboot- und Hochschulmeisterschaften zweimal Gold und einmal Silber mit.

Sogar Dreifach-Gold war möglich

Wäre Linda Battling, die in Mainz studiert und deshalb mit dem Mainzer Tream durch die Lande tingelt, nicht nach Top-Zeit im Achter-Vorlauf im Finale ausgeschlossen worden (die Steuerfrau erschien nicht auf der Waage), so hätte es auf dem Fühlinger See in Köln für den RVG sogar Dreifach-Gold geben können.

So blieb es aber bei den Siegen im Frauen-Doppelvierer durch Linda Battling bei der Großboot-DM und Maja Brouka im Mixed-Achter bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften (Uni Bochum).

In den Masters-Klassen glänzten Dominik und Maximilian Rossetto und verdienten sich im B-Doppelzweier die Silbermedaille. Maximilian Rossetto wurde zudem im Mixed-Doppelzweier mit Maja Brouka Fünfte.

Besonders erfreulich auch der Trend im Jugendbereich, betont Trainer Jochen Wittor. Denn immerhin gelang es Jona Sadlowski, gemeinsam mit seinem Waltroper Partner Stefan Winterberg, im Junior B-Zweier ohne Steuermann die Bronzemedaille einzufahren.

RVG-Trainer Wittor: „Haben viel probiert“

„Wir haben in dieser Saison sehr viel probiert“, erklärt Wittor: „Erst lief es Richtung Doppelzweier, dann hatten wir auch noch einen Vierer und schließlich nach guten Saisonergebnissen entschieden wir uns für den Zweier ohne.“ Sadlowski/Winterberg waren von Beginn an in Topform und fuhren mit einem Vorlaufsieg direkt ins Finale. Hier präsentierte sich das Duo sehr stabil und verdiente sich Bronze, während es im Vierer „mit“ zudem noch einen fünften DM-Platz gab.

Am 19. August steigen die Stadtmeisterschaften beim RV Gelsenkirchen. Foto: Foto: RVG

Lasse Semelka entschied sich nach Starts im Doppelzweier und Doppelvierer für einen Einsatz im leichten Junior-B-Einer. Hier war die Anzahl an Meldungen besonders hoch. Dennoch schaffte es der B-Junior auf Anhieb ins Halbfinale. Hier musste er Zweiter werden, um ins A-Finale einzuziehen. Semelka kämpfte im Mittelfeld und erreichte letztlich das C-Finale.

Für Lena Hein ging es in erster Linie darum, Erfahrung zu sammeln. Wittor: „Sie hat im leichten Juniorinnen-B-Einer die Abstände stetig verringert. Darauf kann sie jetzt aufbauen.“

RV Gelsenkirchen U15-Ruderer: Drei Starts, zwei Medaillen

Drei Starts, zwei Medaillen – so liest sich die Bilanz der U15-Ruderer beim Landeswettbewerb in Bochum-Witten. Schade nur, dass Helena Rossetto und Marta Petermann im Mädchen-Doppelzweier (13/14 Jahre) die Qualifikation zum Bundeswettbewerb verpassten.

RV Gelsenkirchen: Stadtmeisterschaft am 19. August

Nach einem dritten Platz auf der Langstrecke steigerte sich das Duo auf der Kurzstrecke und gewann. Der allgemeine Sportwettbewerb lief nicht rund, so dass es am Ende „nur“ Bronze gab. Die beiden Ersten qualifizierten sich für den Bundeswettbewerb. Leo Biebers (Jungen-Einer, 13 Jahre) absolvierte alle Wettbewerbe als Dritter und lag somit am Ende auch auf dem Bronzerang. Fünfte wurden Theodor Allgeier und Julian Driemel im Doppelzweier (12/13 Jahre). Nächster Einsatz für den RV Gelsenkirchen: Am 19. August lädt der Verein zur Stadtmeisterschaft ein.

