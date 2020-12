Ruhrpott-Challenge: Zurhausen hat schon den nächsten Plan

Buer. Die Ruhrpott-Challenge 501 begeistert weiterhin. Tagessiege gehen bei er sechsten Etappe an Bianca Horn aus Bochum und Udo Huiskes aus Mülheim.

Die Viactiv-Ruhrpott-Challenge 501 biegt auf die Zielgerade ein. Seit Heiligabend starten die mehr als 100 Radsportlerinnen und Radsportler, um bis zum Silvester-Tag mindestens 501 Kilometer zurückzulegen. „Es wird noch einmal richtig spannend“, sagt der Gladbecker Cheforganisator Michael Zurhausen vom Rad-Club Olympia Buer.

Der Tagessieger der sechsten Etappe am Dienstag ist längst ein sehr bekannter Mann dieser Challenge: Udo Huiskes aus Mülheim. Er legte 335 Kilometer zurück. Beste Frau am sechsten Tag war Bianca Horn aus Bochum, die 81 Kilometer schaffte. „Insgesamt haben die 109 Teilnehmer bis Dienstag schon sagenhafte 27.403 Kilometer mit ihren Rädern zurückgelegt“, sagt Michael Zurhausen.

Connie Maeling trägt das Gelbe Trikot Gelsenkirchens

Spannend bis zum Schluss bleibt das Duell um den Titel des besten Gelsenkirchener Radfahrers. Dort hat es am Dienstag einen Führungswechsel gegeben: Markus Spies ist mit 297 Kilometern an Thomas Albers (271 Kilometer) vorbeigezogen. „Hier erwarten wir am Mittwoch und am Finaltag Donnerstag noch einen heißen Kampf“, sagt Michael Zurhausen. Auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung der Frauen liegt Connie Maeling mit nun 371 Kilometern. „Sie trägt das Gelbe Trikot Gelsenkirchens“, sagt der Cheforganisator und schmunzelt. Führende ist Marlen Mandel aus Moers, und zwar mit 433 Kilometern.

„Es sind auch Rennfahrer dabei, und wir haben gedacht, dass die alles in Grund und Boden fahren“, erzählt Michael Zurhausen. So ist es aber nicht, weil eben auch Langstreckenfahrer zu den großen Fans der Ruhrpott-Challenge 501 gehören – und eben Hobby-Fahrer. „Von denen hat man noch nie etwas gehört“, sagt der Cheforganisator aus Gladbeck. „Die kommen aus dem Nichts und entwickeln einen totalen Ehrgeiz.“

Michael Zurhausen: „Wir haben schon mit Viactiv gesprochen“

Und weil die Ruhrpott-Challenge 501 so gut läuft und vor allem so gut angenommen worden ist, hat Michael Zurhausen bereits den nächsten Plan. Auch für Ostern, also Anfang April des kommenden Jahres, will er ein solches Ereignis organisieren. „Wir haben schon mit Viactiv gesprochen“, sagt er.

Alles aktuellen Infos und Ergebnisse zur Ruhrpott-Challenge 501 gibt es auf www.rpt-radrennen.de.

