Ruhrpott-Challenge: 30.000-Kilometer-Marke locker geknackt

Buer. „Es wird richtig spannend“, sagt Organisator Michael Zurhausen vor dem achten und letzten Tag an Silvester. Renate Jakob und Udo Huiskes führen.

Die Radsportlerinnen und Radsportler haben am siebten Tag der Viactiv-Ruhrpott-Challenge 501 locker die 30.000-Kilometer-Marke geknackt. Vor der Schlussetappe am Silvester-Tag haben die 109 Fahrerinnen und Fahrer insgesamt 31.747 Kilometer zurückgelegt.

„Es wird richtig spannend“, sagt der Gladbecker Cheforganisator Michael Zurhausen vom Rad-Club Olympia Buer.

Mehr Artikel aus dem Gelsenkirchener Lokalsport:

Silvester-Brief: Abstieg wäre eine Katastrophe für Schalke und Gelsenkirchen

Patrick Spiller: Schalke-Torwart wechselt ohne Parade ins neue Jahr

SC Hassel: Rückendeckung für Trainer Tim Kochanetzki

Biathlon: So macht Simon Schempp seine Freundin glücklich

Vor dem letzten Tag ist es in Gelsenkirchen weiterhin so, dass eine Frau besser ist als alle ihrer männlichen Stadtrivalen. Connie Maeling kommt nach sieben Ruhrpott-Challenge-Tagen auf 458 Kilometer, braucht also nur noch 43 Kilometer, um das Ziel zur erreichen und in die Verlosung der Preise zu kommen: eben 501 Kilometer. Bei den Gelsenkirchenern Männern hat Markus Spies (372 Kilometer) seinen Vorsprung auf Thomas Albers (271 Kilometer) am Mittwoch deutlich ausgebaut.

Der Mülheimer Udo Huiskes führt mit 1935 Kilometern die Gesamtwertung der Männer an

In der Gesamtwertung hat Langstrecken-Spezialist Udo Huiskes weiterhin die Nase vorn. Der Mülheimer kommt bislang auf 1935 Kilometer, was einem Tagesschnitt von etwas mehr als 276 Kilometern entspricht. Die Frau, die die bisher meisten Kilometer zurückgelegt hat, ist die Bochumerin Renate Jakob mit 564 Kilometern, die auf ihre Stadtrivalin Petra Rupprath vor dem letzten Challenge-Tag ein Zehn-Kilometer-Polster hat.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Ohnehin sind die Bochumer Frauen gut unterwegs: Bianca Horn kommt bislang auf 503 und Sina Palasti auf 470 Kilometer. Der beste Bochumer Mann ist Peter Ohm, der 1341 Kilometer gefahren ist.

Alle Informationen zur Ruhrpott-Challenge 501 gibt es im Internet

Und noch ein paar Daten (Stand am Mittwochabend um 18 Uhr): Bester Recklinghäuser ist vor dem letzten Tag Michael Storck (586 Kilometer), bester Oberhausener Rainer Barwemczik (457 Kilometer), und die Besten in der internen Duisburger Wertung sind Marlen Mandel (522 Kilometer) und Wolfgang Dewald (461 Kilometer).

Alle Informationen zur Ruhrpott-Challenge 501, deren Wiederholung Michael Zurhausen bereits für Ostern 2021 plant, finden Sie hier: www.rpt-radrennen.de. (AHa)

Alle Artikel des Gelsenkirchener Lokalsports finden Sie hier.