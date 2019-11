Lesung: Mit Schalke in Erinnerungen schwelgen

Das Fan-Magazin „Schalke Unser“ lädt am kommenden Dienstag, 26. November, 19.30 Uhr, zu einer Lesung aus dem Buch „90 Minuten Schalke“ in die Buchhandlung Junius (Sparkassenstraße 4, 45897 Gelsenkirchen) ein. Das Buch, das in Zusammenarbeit zwischen Hardy Grüne vom Verlag „Die Werkstatt“ und dem „Schalke Unser“ entstanden ist, führt anhand von 90 legendären Minuten durch die Geschichte des Klubs. Gäste wie der einstige Drei-Tage-Präsident Michael Zylka, der jetzt Vorsitzender des Schalkes Wahlausschusses ist, Bloggerin Susanne Hein-Reipen und Roman Kolbe vom Fan-Magazin werden nun selbst von ihren persönlichen Minuten erzählen und gemeinsam mit den Besuchern in Erinnerungen schwelgen. Um vorige Anmeldung bei der Buchhandlung Junius unter der Rufnummer 0209/ 23774 wird gebeten.