Gelsenkirchen: Darum wird 2024 eine besondere City-Nacht

Gelsenkirchen. Die City-Nacht in Schaffrath ist ohnehin ein besonderer Programmpunkt im Terminkalender. Was der RC Olympia Buer zum 2024 zum „30.“ vorhat.

Die 29. City-Nacht von Gelsenkirchen-Schaffrath ist noch nicht lange vorbei, aber die Vorbereitungen für das nächste Treffen der rasanten Zweiradfahrer laufen längst. Michael Zurhausen und seine Mit-Organisatoren haben im kommenden Jahr auch noch was zu feiern. 2024 steht zur Jahresmitte ein runder Geburtstag an, wenn sich die Elite-Radfahrer wieder in Schaffrath treffen.

Es ist die 30. Auflage der Veranstaltung, und der gesamtsportliche Terminkalender des kommenden Jahres hält noch eine weitere Veranstaltung bereit, zu der Michael Zurhausen auch auf der Schaffrather Strecke Verknüpfungen sucht: Also sollen zum 30-Jährigen der City-Nacht am 31. Mai auch Fahrer antreten, die danach im Sommer ‘24 auch bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sind.

RC Olympia Buer hat Olympia-Teilnehmer im Visier

Ein Kandidat ist Theo Reinhardt, der zweimalige Bahn-Weltmeister, der in Gelsenkirchen alles andere als ein Unbekannter ist. 2018 hatte er das Jubiläumsrennen bei der 25. City-Nacht gewonnen.

Michael Zurhausen, Chef des RC Olympia Buer, hat weitere Paris-Teilnehmer für das Rennen Ende Mai im Visier. Zuletzt hatte der RC Olympia das Elite-Raderennen „Nacht der Revanche“ veranstaltet, das das Team Andreas Mayr/Dario Rapps gewann. Die beiden Fahrer aus Kempten im Allgäu unterstrichen ihre Stärke beim Rennen um den Skoda Kläsener Preis, den sie nach einer Millimeter-Entscheidung gewannen.

Eine Woche später waren beide Fahrer aus Kempten im Allgäu bei der Deutschen Kriteriums-Meisterschaft in Spich am Start und beherrschten die Konkurrenz nach Belieben.

Bei der DM in Spich wurde Dario Rapps nach 80 km überlegen Deutscher Meister, Andreas Mayr belegte Platz sechs.

Michael Zurhausen vom RC Olympia Buer freut es ebenfalls: „Für den RC Olympia Buer einmal mehr ein Beweis, das man die beiden stärksten Deutschen Fahrer nach Resse geholt hatte.“

Radsport in Gelsenkirchen: Weitere Berichte

Auch bei der Radsport-WM in Glasgow waren Teilnehmer der City-Nacht von Schaffrath vertreten. Theo Reinhardt belegte mit seinem Partner Roger Kluge bei der Weltmeisterschaft in Schottland Rang sieben.

Tim Torn Teutenberg, Vierter der diesjährigen City-Nacht von Schaffrath, wurde im Ausscheidungsfahren der Eliteklasse Elfter. Der U23-Europameister treibt seine Karriere auf der Straße weiter voran. Er ist Anfang August zum World-Tour-Team Lidl-Trek gewechselt. Teutenberg, der bisher für das Continental-Team Leopard TOGT gefahren ist, wird im US-Rennstall „Stagiaire“, also Lehrling, in der Spitzen-Equipe.

