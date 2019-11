Die Schalker U 17 macht es schon wieder zu null

Die U 17 des FC Schalke 04 legte in der Fußball-B-Junioren-Bundesliga einen guten Start in die Rückrunde hin. Obwohl sie am Samstag einige Widerstände zu brechen hatte, gewann sie ihr Heimspiel gegen den VfL Bochum verdient mit 2:0. Die Königsblauen blieben zum achten Mal in Folge ungeschlagen und unterstrichen dabei einmal mehr ihre Defensivstärke. Acht ihrer bisherigen 14 Partien beendeten sie ohne Gegentreffer.

„Ich bin mit dem Ergebnis und mit dem gesamten Auftritt unserer Mannschaft sehr zufrieden“, betonte Schalkes Trainer Frank Fahrenhorst nach der Partie gegen seinen ehemaligen Klub. Die Umstellung des Systems auf ein 3-5-2 setzten die Gastgeber im Schatten der Veltins-Arena gut um. Bereits nach drei Minuten durften sie das erste Mal jubeln. Nach Vorarbeit von Louis Köster netzte Caspar Jander zum 1:0 ein.

Schalkes Anil Özgen sieht die Gelb-Rote Karte

Etwas später waren die Schalker, die den angeschlagenen Jordy Mfundu vorsichtshalber schonten, zum nächsten Jubel bereit. Nach einem Foul an Caspar Jander gab es einen Strafstoß, den Arbnor Aliu allerdings nicht verwandeln konnte. Er scheiterte in der 24. Minute an Bochums Schlussmann Leon Willems. Dieser Fehlschuss warf den Knappen-Nachwuchs kurzzeitig aus der Bahn – vor allem Anil Özgen, der sich die Gelb-Rote Karte einhandelte (28.).

Die Zweifel der Schalker Jungs, den Vorsprung über die Runden zu bringen, waren beim Gang zum Halbzeittee durchaus nicht gering. Aber mit Beginn der zweiten Hälfte bekämpften sie diese Zweifel mit unbändiger Einsatzbereitschaft. Sie setzten auf Konter und bekamen nach einem Foul an dem eingewechselten John Kowalski den nächsten Strafstoß zugesprochen. Diesmal traf Louis Köster an – und verwandelte. Der Mittelfeldakteur traf damit in jedem der letzten sechs Begegnungen jeweils mindestens einmal.

Noch drei Schalker Spiele bis zur Winterpause

„Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit einen Riesenjob gemacht“, lobte Frank Fahrenhorst. „Nach der Gelb-Roten Karte für Anil Özgen sind sie noch enger zusammengerückt.“ Das lässt für die nächsten Aufgaben hoffen. Bis zum Beginn der Winterpause müssen seine Schalker noch in Lippstadt, gegen Dortmund und in Bielefeld ran. „Auch in diesen Spielen“, so kündigte der Coach an, „wollen wir das Optimum rausholen.“

Tore: 1:0 Casper Jander (3.), 2:0 Louis Köster (61., Foulelfmeter).

FC Schalke 04 U 17: Treichel, Anubodem, Guzy, Maurer, Weichert, Aliu, Özgen, Shubin, Kojic (55. Kowalski), Jander, Köster.