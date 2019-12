Die Schalker gehen als Tabellenschlusslicht ins Jahr 2020

Es läuft die 33. Minute in der Europahalle, als Jeremy Dunbar gerade seinen zweiten Dreier in Folge versenkt, die PS Karlsruhe Lions mit 61:55 in Führung bringt und Alexander Osipovitch, der Trainer des FC Schalke 04, sein Kinn auf seine Brust sinken lässt. Ernüchterung. Das war’s. Mal wieder. Am Ende setzt es für das Tabellenschlusslicht der 2. Basketball-Bundesliga Pro A eine 74:78 (40:28)-Niederlage.

Vergeigt haben die königsblauen Korbjäger, für es die fünfte Pleite in Folge im sieglosen Dezember war, das Spiel aber schon vorher, nämlich im dritten Viertel (13:27). Was war da bloß los? „Gute Frage“, antwortete Schalkes Basketball-Chef Tobias Steinert, der auch am Tag nach dieser Partie noch ein bisschen ratlos war. Das Osipovitch-Team hatte eine überzeugende erste Halbzeit hingelegt. „Da haben wir fast alles richtig gemacht“, sagte Tobias Steinert. „Klar, da waren auch ein paar kleine Fehler bei. Aber über die kannst du hinwegsehen. Der Game-Plan ist gut umgesetzt worden.“

Schwache Schalker Freiwurf-Quote: nur 60 Prozent

Dann aber wichen die Schalker Basketballer von diesem Plan ab, und zwar total. Sie leisteten sich haarsträubende Ballverluste ohne Not. „Dämlich“, fasste der 32-Jährige zusammen. „Wir hatten 20 Turnover. Das sind weitaus zu viele. Damit gewinnst du kein Spiel.“ Das Erschreckende: Courtney Belger kam allein auf sieben Turnover. „Wir haben die Karlsruher wieder stark gemacht und haben das Heft aus der Hand gegeben“, meinte Tobias Steinert.

Zwar kamen die Schalker im letzten Abschnitt dank eines 5:0-Laufes, als Shavar Newkirk und per Dreier Marley Jean-Loius trafen, noch einmal auf zwei Punkte heran (69:71), sie waren aber dennoch nicht in der Lage, ihre Gastgeber ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Und das lag unter anderem auch daran, dass sie nicht nur ihr Turnover-Problem hatten, sondern auch eines an der Freiwurf-Linie. Die Quote: 60 Prozent. „Wir haben zwölf Freiwürfe liegengelassen und die einfachen Punkte nicht mitgenommen“, sagte Tobias Steinert. Gravierend war dies vor allem auch in der Anfangsphase des vierten Viertels, als Center Adam Touray von sechs Möglichkeiten lediglich zwei genutzt hatte und es verpasste, den Karlsruher 10:0-Lauf zum 65:55 zu unterbinden. Zum Vergleich: Die Löwen verwandelten 19 ihrer 22 Freiwürfe und kamen dabei auf eine Quote von 86 Prozent.

Karlsruhe gelingen 16 Steals, elf mehr als den Schalkern

Weil sich beim Basketball sehr viel mit statistischen Werten erklären lässt, darf auch dieser nicht fehlen. 16 Steals, also Balleroberungen, schafften die Karlsruher. Und dabei kam der 23-jährige Amerikaner Marcus Stroman allein auf acht, also drei mehr als ganz Schalke an diesem Abend. „Das erlebst du nicht so oft“, sagte Tobias Steinert.

Viertel: 15:18, 13:22, 27:13, 23:21.

FC Schalke 04: Newkirk (22/3), Jean-Louis (6/2), Spencer, Joos (6), Dunn (8/2), Touray (10), Szewczyk (2), Rohwer (5/1), Gulley (4), Belger (11).