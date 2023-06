Das plant die SG Gelsenkirchen bei den NRW-Meisterschaften

Gelsenkirchen. Michael Seeger, Trainer der SG Gelsenkirchen, hat mit seiner Mannschaft beim Wochenend-Wettkampf in Wuppertal eine Menge vor.

Auf die SG Gelsenkirchen wartet ein heißes Wochenende. Heute und am Sonntag ist die SG bei den NRW-Meisterschaften in Wuppertal am Start. „Unser Ziel ist es nicht nur, in möglichst viele Endläufe zu kommen, sondern auch Medaillen zu holen. Wir fahren nach Wuppertal, um etwas zu gewinnen. Insgesamt haben wir 36 Starts, dazu sind zwei Staffeln von uns dabei“, sagt Trainer Michael Seeger.

15 SG Gelsenkirchen-Talente sind in Wuppertal dabei

Neben Victoria Katharina Dolle kämpfen Marius Schimnatkowski, Benedikt und Nico Schmitz, Leon Volkmann, Patrick sowie Isabella Arne, Anja und Lisa Düker, Laeticia und Lorena Lissok, Elena Krieger, Annika Kassner, Angelina Stock und Simon Hagin um gute Zeiten.

Frischgebackener NRW-Freiwasser-Jahrgangsmeister: SG-Schwimmer Simon Hagin. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Düker und Hagin stark im Freiwasser

Anja Düker und Simon Hagin zeigten beim letzten Wettkampf vor den NRW-Meisterschaften starke Leistungen. Bei den Freiwasser-Meisterschaften in Gronau wurde Hagin NRW-Freiwasser-Jahrgangsmeister. „Simon ist über 2500 Meter eine Zeit von 32:07 Minuten geschwommen. Das war richtig stark“, freute sich Michael Seeger. Auch für Anja Düker, die über 2500 Meter in 35:04 Minuten ins Ziel kam, gab es Lob vom erfahrenen Coach: „Anja hat eine richtig gute Zeit hingelegt.“

SG Gelsenkirchen-Staffel schwimmt kleinen „Umweg“

Die Staffel wurde in Gronau „nur“ Dritter, weil durch die fehlende Begrenzung auf dem 1250 Meter langen Rundkurs zwischendurch etwas die Orientierung fehlte. Seeger: „Die Staffel war auf einmal mitten auf dem See und hat den Fehler dann bemerkt. Dadurch mussten bestimmt 300 Meter zurückgeschwommen werden. Damit waren Platz eins und zwei nicht mehr erreichbar. Der durch Bojen markierte Dreieckskurs war für die meisten unserer Teilnehmer völliges Neuland. Man muss das Ganze dann auch etwas mit Humor nehmen. Unter dem Strich sind trotzdem vier Medaillen für uns herausgesprungen.“

Will bei den NRW-Meisterschaften in Wuppertal alles raushauen: Marius Schimnatkowski von der SG Gelsenkirchen. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

SG-Erfolg bei den Duisburger Ruhr Games

Einen Erfolg vermeldete die SG Gelsenkirchen auch bei den Duisburger Ruhr Games, bei denen Tjorven Ida Abrahams, Tjara Abrahams, Anton Fries und Isabella Wojtakowski ins Wasser gingen. „Sie sind alle Bestzeiten geschwommen“, skizziert Michael Seeger, „Anton Fries war von allen sieben Bezirken Punktbester.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen und Buer