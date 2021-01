22./23. Spieltag: So müssen Rot-Weiss Essen und Schalke ran

Duisburg. Die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 22 und 23 in der Regionalliga hat der Westdeutsche Fußballverband am Neujahrs-Tag bekanntgegeben.

Der Westdeutsche Fußballverband hat am Neujahrs-Tag die zeitgenauen Ansetzungen für die Spieltage 22 und 23 in der Regionalliga West bekanntgegeben. Für Rot-Weiss Essen und die U-23-Mannschaft des FC Schalke 04 bedeutet dies, dass sie beide Male samstags um 14 Uhr antreten müssen: sowohl am 16. als auch am 23. Januar.

Das Essener Team von Trainer Christian Neidhart, der Tabellenführer, wird am 16. Januar beim Tabellenelften SC Wiedenbrück gastieren und am 23. Januar das Schlusslicht Bonner SC empfangen.

Für die Schalker U-23-Fußballer von Trainer Torsten Fröhling, die für den 10. Januar (Sonntag, 13 Uhr) ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen ihren Liga-Rivalen SC Preußen Münster planen, sieht der Plan am 16. Januar das Auswärtsspiel gegen den Tabellensechsten vor, die U23 von Borussia Mönchengladbach, sowie am 23. Januar das Heim-Revierderby gegen den Tabellenzwölften Rot-Weiß Oberhausen.

Die Paarungen des 22. Spieltages im Überblick (Samstag, 16. Januar, 14 Uhr):

Rot-Weiß Oberhausen – FC Wegberg-Beeck

Bonner SC – Sportfreunde Lotte

Rot-Weiß Ahlen – Wuppertaler SV

SV Lippstadt 08 – VfB Homberg

Fortuna Düsseldorf U23 – SV Straelen

SC Preußen Münster – SV Rödinghausen

Borussia Mönchengladbach U23 – FC Schalke 04 U23

SC Wiedenbrück – Rot-Weiss Essen

Borussia Dortmund U23 – Alemannia Aachen (Sonntag, 17. Januar, 14 Uhr)

SC Fortuna Köln – SV Bergisch Gladbach (Montag, 18. Januar, 18.30 Uhr)

Die Paarungen des 23. Spieltages im Überblick (Samstag, 23. Januar, 14 Uhr):

SV Rödinghausen – Borussia Mönchengladbach U23

SV Bergisch Gladbach – SC Preußen Münster

SV Straelen – SC Fortuna Köln

VfB Homberg – Fortuna Düsseldorf U23

Wuppertaler SV – SV Lippstadt 08

Alemannia Aachen – Rot-Weiß Ahlen

1. FC Köln U21 – Borussia Dortmund U23

Rot-Weiss Essen – Bonner SC

FC Wegberg-Beeck – SC Wiedenbrück

FC Schalke 04 U23 – Rot-Weiß Oberhausen

