0:1 bei RWO: Schalkes altbekanntes Manko bleibt

Schalkes Trainer Torsten Fröhling bilanzierte: „Mit ein bisschen Glück wäre mehr für uns drin gewesen, aber unter dem Strich war der Oberhausener Erfolg verdient.“ Das entscheidende Tor fiel für die Kleeblätter zum psychologischen günstigen Zeitpunkt in der 43. Minute. Cihan Özkara verwertete ein Zuspiel von Shaibou Oubeyapwa – Schalkes Keeper Krystian Wozniak hatte keine Abwehrmöglichkeit.

„Der Treffer ist in einer Phase gefallen, in der wir die Partie eigentlich gut im Griff hatten. In den ersten 20 Minuten hatten wir in einigen Szenen Glück, da hat Oberhausen viel Druck entwickelt und immer wieder versucht, seine großen Ochsen in der Offensive einzusetzen. Das hätten wir umgekehrt sicherlich genauso gemacht. Bei den Standards ist aber nichts passiert“, so Fröhling. In der 15. Minute scheiterte Oberhausens Maik Odenthal mit einem Kopfball am Schalker Pfosten.

Der königsblaue Nachwuchs setzte in der 35. Minute ein Ausrufezeichen, als Janis Grinbergs nach feiner Vorarbeit des im Sturm eingesetzten Wiesels Jason Ceka gefährlich vor dem RWO-Kasten auftauchte, aber Defensivmann Nico Klaß in höchster Not dazwischenfunken und den Schuss wegblocken konnte. Kurz vor dem 1:0 gab es Aufregung im Oberhausener Strafraum. Schalkes amerikanisches Talent Nick Taitague kam zu Fall, doch der Pfiff des Unparteiischen blieb aus (41.).

Nach dem Pausentee hatten die Schalker zwei vielversprechende Offensivszenen, zeigten sich aber nicht konsequent genug im Abschluss. Torsten Fröhling kennt das mittlerweile. „Unser Manko ist, dass wir zu wenig schießen. Wir machen diese Abschluss-Situationen immer wieder im Training, schlagen aber im Spiel oft einen Haken, dann noch einen Haken und noch einen. Das ist noch Jugendfußball. Mit dem richtigen Gespür für Schüsse könnte man aus solchen Spielen wie in Oberhausen sicherlich mehr herausholen.“

Fröhling wechselte im zweiten Durchgang mehrmals, nahm unter anderem Profi Nabil Bentaleb vom Feld und brachte stattdessen den 26-jährigen Philip Fontein. Bentaleb hatte bis zu diesem Zeitpunkt engagiert gespielt, war oft Anspielstation für die junge Schalker Mannschaft (Durchschnittsalter 23 Jahre), ohne entscheidende Akzente in der Offensive setzen zu können.

Die Königsblauen jagten dem Rückstand vergeblich hinterher. Fröhling: „Bei zwei, drei Oberhausener Kontern hatten wir sicherlich eine Portion Glück. Aber das 1:0 war ein gefährliches Ergebnis, das wusste auch RWO. Sie haben bei der einen oder anderen Szene von uns sicherlich etwas gebangt.“ Am Ende jubelte RWO, das mit jetzt 35 Punkten auf Platz vier wieder Aufstiegswitterung aufnimmt. Schalke steht mit 22 Zählern auf Rang elf. Fröhling: „Wir wissen, dass wir noch lange nicht durch sind. Wir haben schon einige Entwicklungsschritte gemacht. Da müssen aber noch weitere Schritte in der Rückrunde folgen.“