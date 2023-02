Zweitligist VC Allbau will Schwung nach Berlin mitnehmen

Essen. Frauen-Zweitligist VC Allbau gewinnt am Hallo gegen BSV Ostbevern drittes Spiel in Folge. Aber die Aufgabe war kniffliger als zunächst gedacht.

Allmählich kommen die Volleyballerinnen des Zweitligisten VC Allbau in Fahrt. Nach Hamburg und Köln hat das Team von Trainer Marcel Werzinger am Hallo gegen Aufsteiger BSV Ostbevern mit 3:1 (25:22, 20:25, 25:22, 25:17) den dritten Dreier in Folge eingefahren. An die starke Leistung aus der Vorwoche, als die Essenerinnen beim Tabellenvierten SnowTrex Köln mit 3:1 gewannen, konnte der VCA allerdings nicht anknüpfen.

„Auf der einen Seite ist uns das eigene Spiel nicht so leicht gefallen, auf der anderen Seite entpuppten sich die Gäste als harte Nuss“, fasst Werzinger zusammen. „Aber mit den neun Punkten zuletzt können wir sehr zufrieden sein.“ Und die Zuschauer-Resonanz am Hallo war mit gut 350 Gästen ebenfalls ordentlich. Die Essener Außenangreiferin Sandra Ferger wurde als wertvollste Spielerin ihres Team ausgezeichnet. Für die 31-Jährige war es bereits die fünfte Auszeichnung in der laufenden Saison.

VC Allbau kann erst im vierten Satz für Klarheit sorgen

Gäste-Trainer Dominik Münch hatte eindringlich davor gewarnt, den eigenen 3:2-Hinspielsieg und die Tabellenlage als Maßstab für die Kräfteverhältnisse in diesem Duell zu nehmen. Und in der Tat führte der VCA nach drei knappen Sätzen mit 2:1, ehe es dann im vierten Durchgang deutlicher wurde. Der Knackpunkt: Ostbevern konnte im dritten Satz eine 16:12-Führung nicht verteidigen, was Essen den entscheidenden Auftrieb gab. Schon in zweiten Abschnitt hatte der BSV Probleme, die 9:1-Führung zum verdienten Satzausgleich ins Ziel zu bringen.

Am Wochenende ist der VC Allbau Essen gleich doppelt in Berlin gefordert. In der Hauptstadt geht es gegen BBSC und VCO Berlin.

So haben sie gespielt

VC Allbau - BSV Ostbevern 3:1

Sätze: 25:22 20:25 25:22 25:17. VCA: Drölle, Wolter, Strube, Schreiner, Zwingmann, Allzeit, Ferger, Bernhard, Werzinger, Mumm, Zandecki, Limmroth

