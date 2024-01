Youngster von Human Essen kommen Saisonziel immer näher

Zweitligist VV Humann besiegt Schlusslicht TSGL Schöneiche mit 3:1. Diese Bedeutung hat der Heimsieg - dazu viele Fotos vom Spiel.

VV Humann siegt und klettert auf Rang sechs in der 2. Volleyball-Bundesliga - man glaubt es kaum. Es ist zwar eine Momentaufnahme, weil Tabellennachbar Neustrelitz mit einem Spiel weniger nur einen Zähler dahinter liegt, aber entscheidend ist ohnehin der Abstand zu den Abstiegsplätzen. Und den haben die Humänner mit ihrem 3:1 (25:20 25:16 19:25 25:13)-Heimsieg gegen Schlusslicht TSGL Schöneiche auf komfortable neun Punkte ausgebaut. Der Klassenerhalt ist damit praktisch greifbar.

Humann begann in der Wolfskuhle weitestgehend mit der Formation, die zuletzt in Kiel nach einem 0:2-Satzrückstand die Wende zum überraschenden 3:2-Erfolg schaffte. Tobias Schön vertrat den erkrankten Kapitän Tim Dißmann auf der Libero-Position. Mutige Aufschläge brachten den Gastgebern das schnelle 9:5. Danach hielt Luc Lüftner mit seiner Athletik den VVH im Spiel (17:14). Beim 17:17 kam der zuletzt für die U20-Nationalmannschaft aktive Tom Borchert in die Partie. Der Achtzehnjährige, der später als wertvollster Spieler mit der Gold-MVP-Medaille belohnt wurde, leistete einen wesentlichen Beitrag zum 25:20.

VV Humann überwindet Schwächephase

Satz zwei war anfangs geprägt von Fehlaufschlägen beider Teams. Humann lag 11:8 vorn, ohne dabei zu glänzen. Zu den wenigen Highlights gehörten zwei Aktionen von Noah Voswinkel, der sich gegen einen Dreierblock behauptete (13:9) und mit einer Monster-Abwehr ein langes Rallye zum 17:11 ermöglichte. Das klare 25:16 war begünstigt durch die hohe Fehlerquote der ersatzgeschwächten Gäste.

Bis zum 8:3 im dritten Abschnitt hatte der VVH einem unangefochtenen 3:0-Sieg vor Augen. Adrian Worlitzer glich mit seinen Aufschlägen zum 8:8 für die Gäste aus. Beim VVH gab es vorübergehend einen System-Absturz in allen Mannschaftsteilen, sodass nicht nur das Publikum beim 12:15 irritiert war. Der eingewechselte Lukas Prions setzte neue Impulse und punktete in kurzer Zeit fünfmal zum 17:18. Schöneiche hielt aber mit starker Abwehr dagegen und gewann zu diesem Zeitpunkt überraschend den Durchgang (19:25).

Zuschauer feiern Heimsieg des VV Humann Zuschauer feiern Heimsieg des VV Humann Das Spiel VV HUMANN gegen TSGL Schöneiche endete mit 3:1. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Im vierten Abschnitt fand der VVH nach der Hereinnahme von Mittelblocker Tim Decker sehr schnell zurück in die Spur. Erneut Borchert mit gefährlichen Aufschlägen und Prions aus dem Hinterfeld sorgten dafür, dass die Gäste schon beim 12:4 die zweite taktische Auszeit nahmen. Als Simon Schröder zweimal überragend blockte, stand es 19:9. In der Schlussphase bis zum 25:13 zeigte dann auch Zuspieler Niklas Bach einige gelungene Aktionen, nachdem er für seinen Bruder Fynn aufs Feld gekommen war.

VV Humann hat ein funktionierendes Team

Trainer Christoph Bielecki freut sich über den zweiten Heimsieg der Saison, der nicht nur die junge Mannschaft für ihre unermüdliche Arbeit belohnte, sondern auch die Fans in der Wolfskuhle für deren permanenter Unterstützung. „Wir sind erleichtert, dass wir nach einer nicht ganz einfachen Trainingswoche so gespielt haben“, sagte Trainer Christoph Bielecki. „Die ersten beiden Sätze waren souverän. Der dritte ist sehr ärgerlich. Wir haben den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen. Zum Glück haben wir das im vierten Satz direkt korrigiert und hervorragend geantwortet.“ Auch die Einwechslungen brachten neue Impulse, was wiederum zeigte, warum der VVH als Team so gut funktioniert.

Nächste Woche reisen die Essener zum Tabellendritten SV Warnemünde. „Dort haben wir nichts zu verlieren“, sagt Bielecki. „Es ist ein Topteam der Liga, aber wir haben nichts zu verlieren und wollen die Gastgeber zumindest ärgern.“ Im Hinspiel hatte das schon ganz gut geklappt. Da hatte Humnn den Gast am Rande einer Niederlage und verlor nach Tiebreak mit 2:3.

