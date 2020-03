Das war eine Ansage im Abstiegskampf: Mit 3:0 setzten sich die Volleyball-Damen des VC Allbau souverän gegen den SCU Emlichheim durch und sicherten sich somit die nächsten wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Nord.

Vor allem im ersten und dritten Satz zeigten die Essenerinnen eine beeindruckende Leistung und entschieden die Durchgänge deutlich mit 25:19 und 25:13 für sich. „Wir haben Willen gezeigt“, lobte Trainer Marcel Werzinger seine Mannschaft. Der Coach weiter: „Wie wir Emlichheim im ersten und dritten Satz aus der Halle schießen, ist beachtlich. Spielerisch war das erste Sahne. Im knappen zweiten Satz die Oberhand zu behalten, zeigt unseren starken Willen. Leistung, Wille, Zeitpunkt - alles top!“

Mit starkem Willen zum Sieg

Erneut zeigten die Essenerinnen, wie heimstark sie sind: Es war bereits das achte Mal in der laufenden Saison, dass die VCA-Damen Zählbares in Bergeborbeck erspielten. Die gute Nachricht ist, dass drei der fünf noch anstehenden Saisonspiele vor dem heimischen Publikum stattfinden. In der Tabelle sind die Borbeckerinnen nun an den Niedersachsen vorbeigezogen und stehen mit 25 Zählern auf dem siebten Tabellenplatz im sicheren Tabellenmittelfeld.

Trotzdem will Werzinger noch nichts vom geschafften Klassenerhalt hören: „Wir sind noch nicht am Ende der Saison. Aktuell stehen wir vier Punkte über dem Strich. Aber wir sind einen großen Schritt weiter.“ Für Coach Werzinger war es besonders wichtig, nach der 0:3-Niederlage gegen BBSC Berlin am vergangenen Spieltag möglichst schnell wieder erfolgreich zu sein: „Wir haben es geschafft, die Niederlage gegen BBSC richtig einzuordnen und direkt wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren.“

VCA steht vier Punkte über dem Strich

An diesem Spieltag profitierten die Essenerinnen auch von den Patzern der Konkurrenz. Der Tabellenvorletzte und Mitaufsteiger BSV Ostbevern musste am Wochenende gleich doppelt ran und unterlag sowohl VCO Berlin als auch BBSC Berlin mit 0:3. Auch der Tabellenelfte RPB Berlin ließ Zähler liegen (1:3 gegen Stralsunder Wildcats). Nun gilt es, den Schwung aus diesem enorm wichtigen Sieg mitzunehmen in die nächsten Spiele, denn so langsam biegt die Zweitligasaison auf die Zielgerade ein.

Für den VCA geht es erst in knapp zwei Wochen mit einem Doppelspieltag weiter. Erst steht das Nachholspiel gegen den SV Blau-Weiß Dingden (13. März, 20 Uhr, Sporthalle Bergeborbeck) auf dem Programm, das Anfang Februar aufgrund eines Wasserschadens abgesagt werden musste. Einen Tag später geht es dann zum Tabellenfünften TSV Bayer 04 Leverkusen (20 Uhr). Coach Werzinger gibt das Ziel für die anstehenden Spiele vor: „Wir wollen an unsere gute Leistung anknüpfen.“

VC Allbau Essen – SCU Emlichheim 3:0

Sätze: 25:19, 27:25, 25:13

VCA: Wolter, Paß, Schreiner, Wiedeking, Zwingmann, Aydeniz, Verheyen, Ferger, Strube, Lewandowsky, Adolph, Castiglione