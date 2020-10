VCA-Damen vor dem ersten Geisterspiel der Saison in Köln

Nach dem perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen geht es für die Volleyballerinnen des VC Allbau Essen bereits am Samstag (19 Uhr) bei DSHS SnowTrex Köln mit der nächsten schwierigen Aufgabe in der 2. Bundesliga Nord weiter.

Wer auf die Tabelle schaut, der könnte meinen, dass die Partie in der Domstadt ein absolutes Spitzenduell wird. Doch VCA-Trainer Marcel Werzinger will davon so früh in der Saison nichts wissen: „Wer mir nach drei Spieltagen mit der Tabelle kommt, ist bei mir falsch. Die Tabelle interessiert mich zunächst überhaupt nicht. Wir haben drei tolle Spiele gemacht, darauf sind wir stolz. Nicht mehr und nicht weniger.“

Kölnerinnen sind noch ohne Satzverlust

Die guten Leistungen der VCA-Damen zum Saisonauftakt sind nicht wegzudiskutieren. Vor allem gegen den Vorjahres-Meister Stralsunder Wildcats zeigte das Werzinger-Team beim 3:0 am vergangenen Wochenende, dass es durchaus in der Lage ist, die Großen zu ärgern. Mit den Kölnerinnen wartet nun die nächste Mammutaufgabe auf den VCA. Wie auch die Pottperlen starteten die Rheinländer mit drei Siegen in die Saison. Zudem haben sie noch keinen einzigen Satz verloren, die Essener Satzbilanz lautet 9:1.

Werzinger weiß um die Stärke des Gegners: „Wir treffen auf eine der stärksten Mannschaften der letzten Jahre. Die Aufgabe ist also für uns riesig. Wir tun weiter gut daran, auf unsere Leistungen zu schauen.“ Vor allem vor heimischem Publikum stellten die Domstädter in der vergangenen Saison ihre Stärke unter Beweis: Acht von zehn Partien in Köln entschieden sie für sich. Doch auf die Unterstützung der eigenen Fans müssen sie am Samstag gegen Essen verzichten. Das Spiel findet aufgrund der strengen Corona-Regeln der Deutschen Sporthochschule Köln ohne Zuschauer statt.

Ungewohnte Situation vor leeren Rängen

Für den VCA ist es das erste Geisterspiel der Saison. Trotz der Kölner Stärke in der Frühphase der Saison sowie der ungewohnten Situation vor leeren Rängen zu spielen will der VCA den Auswärtssieg. Das ist auch für Coach Werzinger klar: „Wir versuchen spielerisch weiter zu überzeugen und kämpferisch alles zu investieren, um auch das vierte Spiel in Folge zu gewinnen.“