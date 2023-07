Talente der Kettwiger RG jubeln über Vize-Weltmeisterschaft

Plovdiv. Bei U23-WM in Plovdiv erkämpft sich Frauen-Achter Silber. Männer-Achter sorgt für Wimpernschlagfinale. Diese Essener Talente waren dabei.

Der Essener Ruder-Nachwuchs hat seine internationale Prüfung bestanden. Für die U23-Weltmeisterschaften im bulgarischen Plovdiv hatten sich Lene Mührs, Lena Siekerkotte und Paul Martin von der Kettwiger RG (KRG) sowie Antonia Galland vom Ruderklub am Baldeneysee (RaB) qualifiziert. 44 Nationen schickten 750 Ruderinnen und Ruderer an den Start.

Die deutsche Nationalmannschaft hatte sich zweieinhalb Wochen lang im Trainingslager in München-Oberschleißheim, auf der Olympiaregattastrecke von 1972, auf diese WM vorbereitet. Und das offenbar gründlich. Beide Achter landeten jedenfalls auf dem Treppchen.

Galland und Mührs von der Kettwiger RG müssen in den Hoffnungslauf

Das Frauen-Flaggschiff, in dem Antonia Galland und Lene Mührs saßen, wurde nach einer kämpferischen Glanzleistung Vizeweltmeister. Das Boot hatte schon im Vorlauf auf sich aufmerksam gemacht, als es bis 200 Meter vor dem Ziel vor den hochfavorisierten Amerikanerinnen lag. Am Ende verlor es aber das Duell und musste für den Finaleinzug den unbequemen Umweg über den Hoffnungslauf gehen. Dort waren die Deutschen deutlich schwächer, mussten die Niederländerinnen ziehen lassen, aber der zweite Platz reichte zum Einzug in den Endlauf.

Die Startschnelligkeit der deutschen Frauen kehrte dort rechtzeitig zurück. Nach 500 Metern führten sie, wurden dann aber früher als im Vorlauf von den USA überspurtet. Den Angriffen der Boote aus Kanada und Großbritannien hielt man aber stand und lag im Ziel hinter USA und vor Kanada. „Ich bin super stolz auf die Mädels und hab immer an sie geglaubt, trotz der Delle während des Hoffnungslaufs. Einfach mega“, strahlte Trainer Karsten Timm.

Der deutsche U23-Achter mit dem Kettwiger Paul Martin (KRG/ Mitte) holte WM-Bronze. Foto: Detlev Seyb

Männer-Achter verpasst nur um Hundertstel WM-Silbermedaille

Die Männer im deutschen Achter, zu denen auch Paul Martin gehört, hatten schon mit einem souveränen Vorlaufsieg ihre Ambitionen untermauert. Die Crew vom Bundesstützpunkt Dortmund startete im Finale ebenfalls mutig und war bei der 500-Meter-Marke vorn. Danach fiel sie allerdings auf den vierten Platz zurück. Mit einem starken Zwischenspurt kämpfte sich das DRV-Boot zurück auf einen Medaillenrang und erzwang ein Wimpernschlagfinale. Am Ende fehlten sogar nur neun Hundertstelsekunden für Silber.

Aber mit Bronze war die deutsche Crew super zufrieden. „Es war doch ein bisschen überraschend, dass wir noch mal so an die USA herangeflogen sind. Das war ein Zeichen, dass wir uns mit Bronze nicht zufriedengegeben haben. Das hat dann mit neun Hundertsteln nicht geklappt, aber wir sind trotzdem zufrieden. Das war ein perfekter Saisonabschluss mit einer wichtigen Medaille für den Nachwuchs-Männer-Riemen-Bereich“, sagte U23-Stützpunkttrainer Alexander Weihe.

Dem Frauen-Doppelvierer mit der Kettwiger Lena Siekerkotte an Bord blieb eine Medaille verwehrt. Trotz eines bärenstarken Endspurts fehlten am Ende nur wenige Zentimeter zu Rang drei. Es gewann Rumänien vor der Tschechinnen und den Niederländerinnen.

Bei der U19-WM in Paris (2. bis 6. August) hat die Kettwiger RG ebenfalls Medaillenchancen. Julia Stoeber geht dort im Einer an den Start.#

Hier gibt es alle News aus der Essener Sportszene.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen