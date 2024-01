Später Schock für starke Moskitos gegen Tilburg Trappers

Essen. Eishockey-Oberligist Moskitos unterliegt Tilburg nach Verlängerung mit 2:3. Das bedeutet die späte Niederlage für die Tabelle.

Ihre Leidensfähigkeit, die in dieser Saison noch nicht oft geprüft worden war, mussten die Fans der Moskitos Essen im Heimspiel gegen die Tilburg Trappers beweisen: Der Essener Eishockey-Oberligist durfte in den ersten beiden Dritteln mehrfach mit einem Mann mehr auf dem Eis agieren, kombinierte sich beste Tormöglichkeiten heraus, scheiterte aber immer wieder am überragenden Trappers-Goalie Cedrick Andree. „Wann fällt der Treffer endlich?“, war die Frage, die sich die ESC-Anhänger auf den Rängen stellten.

Die Antwort: In Minute 36. Der Lette Elvijs Biezais katapultierte in Überzahl die Scheibe ins kurze Eck zum 1:1-Ausgleich. Zum Sieg reichte es aber trotz einer überzeugenden Leistung vor 1400 Zuschauern am Westbahnhof nicht: Nach 2:1-Führung mussten sich die „Mücken“ den Niederländern trotzdem noch mit 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben und die vorher punktgleich Trappers (ein Spiel mehr) auf einen Zähler davonziehen lassen.

Moskitos-Trainer Albrecht stellt Reihen um

Moskitos-Trainer Danny Albrecht hatte seine Formation im Vergleich zum Hannover-Spiel auf einigen Positionen verändert: Routinier Alexej Dmitriev rückte wieder in die zweite Reihe, Alexander Komov musste Platz machen und verdrängte im dritten Block Youngster Tim Lutz, der in Reihe vier startete. Robin Slanina hatte sich in Hannover verletzt und bleibt Essens Pechvogel in dieser Saison. Von den Kooperationspartnern zählten die Förderlizenzspieler Carl Konze (Krefeld Pinguine) und Torhüter Leon Hümer (Düsseldorfer EG) zum Aufgebot.

Das Anfangsdrittel gehörte über weite Strecken den Moskitos: Die Gastgeber rissen die Spielkontrolle an sich, machten den Gegner in mehr als einer fünfminütigen Überzahl in dessen Zone fest und kombinierten sich mehrere Top-Möglichkeiten heraus. Tore blieben aber Fehlanzeige. Die Chance, das Spiel früh in die richtige Richtung zu lenken, war vertan. Stattdessen ging Tilburg in Führung, als die „Mücken“ den Puck nach einem ungenutzten Powerplay im gegnerischen Drittel vertändelten. Einmal mehr fehlte die Absicherung und die Hausherren kamen in der Rückwärtsbewegung nicht hinterher (12.).

Moskitos-Routinier Dmitriev: „Einfach so weitermachen“

In den Schlussminuten des Drittels drohte Essen sogar noch das 0:2, die Moskitos aber verteidigten nach zwei Fouls souverän in doppelter Unterzahl. „Wir sollten einfach so weitermachen. Wir waren das bessere Team“, sagte Dmitriev nach den ersten 20 Minuten. Die Vorgabe nahmen die Hausherren im Mittelabschnitt allerdings etwas zu ernst: Auch die nächsten beiden Essener Powerplays waren ansehnlich und mitunter gefährlich, blieben aber genauso ineffektiv wie zuvor.

Umkämpft: Ryan Del Monte (rechts) von den Moskitos wartet gegen Tilburg eng bewacht auf das Zuspiel. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Die Gäste aus den Niederlanden taten jetzt allerdings auch etwas mehr fürs Spiel, den „Mücken“ hingegen fiel es kurzzeitig schwerer, sich konstruktive Offensivaktionen herauszuspielen – bis Biezais in Überzahl den Ausgleich knipste. Da war er endlich, der Essener Treffer. „Spitze, einfach spitze“, sangen die Moskitos-Fans. Die Begegnung nahm an Fahrt auf. Essen wollte mehr – und bekam mehr.

Alexander Komov trifft für die Moskitos zur 2:1-Führung

Zu Beginn des Schlussdrittels zog Alexander Komov mit seinem typischen Move am Trappers-Verteidiger vorbei, dann auch an Goalie Andree und verwandelte zur 2:1-Führung (42.) – ein feiner Treffer. Die Moskitos blieben auf dem Gaspedal, spielten mit Zug nach vorn und ließen in der eigenen Zone fast nichts mehr zu. Mehrfach hatten die Gastgeber die Gelegenheit zur Vorentscheidung – unter anderem bei zwei Pfostentreffern (45./47.).

Doch vier Minuten vor der Schlusssirene kam Tilburg noch einmal ins Powerplay. D’Artagnan Joly schoss in doppelter Überzahl - Tilburg hatte bereits den Torhüter zu Gunsten eines sechsten Feldspielers herausgenommen - aus dem Hinterhalt Carl Konze an, von dessen Bein sprang die Scheibe über die Linie (59.). Trotz eines weiteren Moskitos-Powerplays in der Schlussminute, in der die Gastgeber mächtig Druck machten, ging es in die Verlängerung. Dort rannten die Gastgeber nach nur anderthalb Minuten in einen Konter, Tilburgs Diego Hofland verwandelte eiskalt zum 3:2 (62.).

So haben sie gespielt

Moskitos – Tilburg Trappers 2:3 n.V.

Drittel: 0:1, 1:0, 1:1, 0:1. Tore: 0:1 Muller (12.), 1:1 Biezais (36.), 2:1 Komov (42.), 2:2 Joly (59.), 2:3 Hofland (62.).

Strafminuten: Essen 12 – Tilburg 16. Zuschauer: 1388.

