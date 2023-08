Miners setzen mit Bryant Allen das nächste Ausrufezeichen

Essen. Der US-Amerikaner soll die Essener zum ersehnten Aufstieg in die Zweite Bundesliga Pro B führen. In Wulfen traf er reichlich von Downtown.

Das nächste – allerdings auch dringend benötigte – Ausrufezeichen ist gesetzt: Basketball-Erstregionalligist ETB Miners hat sich für die kommende Saison die Dienste von Bryant Allen gesichert, der 33-jährige US-Amerikaner tritt die Nachfolge von Devin Peterson an und soll die Essener zum ersehnten Aufstieg in die Zweite Bundesliga Pro B führen.

Womit das erste Anforderungsprofil schon klar umrissen wäre: Beim ETB darf man sich echte Leader-Qualität erhoffen, die Peterson in seinen zwei Jahren kaum und in den entscheidenden Situationen gar nicht zeigen konnte. Vier Jahre stand Point Guard Allen in Wulfen unter Vertrag, er hatte die Zügel in der Hand, war klarer Anführer. Emotional und sportlich.

Kaderplanung bei den Miners ist noch nicht abgeschlossen

Das soll er nun auch in Essen zeigen – sportlich allerdings muss er das vielleicht gar nicht mehr in dem Maße. „Wir hoffen, ihm eine starke Mannschaft an die Seite stellen zu können, stärker als er es bis jetzt vielleicht gewohnt war“, so Headcoach Lars Wendt. „Mit Jungs, die auch für ihn kreieren können.“ Was tatsächlich noch zu beweisen wäre, doch die Kaderplanungen sind bei den Miners ja noch nicht abgeschlossen. Für Bryant Allen bedeutete das in diesem Fall aber wohl auch, zu lernen, Mitspielern zu vertrauen und Verantwortung abzugeben.

Ein zweiter Punkt: Nach Marius Behr kommt in Bryant Allen erneut jemand, der Gefahr von außen ausstrahlt. „Die Statik unseres Spiels wird sich nicht groß verändern“, so Wendt. „Aber wir gewinnen so an Flexibilität, gewinnen ein Element hinzu, was uns gefehlt hat. Gerade auch in den Finals gegen Ibbenbüren.“

Bryant trifft hochprozentig von Downtown – und versucht es auch oft. 254 Mal in den 27 Spielen der vergangenen Saison für Wulfen, 103 Treffer erzielte er dabei (40,6 Prozent). Aus der Nah- und Mitteldistanz traf er 47,5 Prozent der 238 Versuche. Insgesamt kam Allen in im Schnitt 32,5 Minuten auf 22,9 Punkte, 4,3 Assists und 4,9 Rebounds.

Vertrag für Allen geht erst einmal über ein Jahr

Für Bryant Allen bedeutet der Wechsel nach Essen die Chancen, doch noch einmal die Pro B anzugreifen. Zwar hat der US-Amerikaner einen Vertrag nur über ein Jahr, doch es dürfte wahrscheinlich sein, dass es mit Allen hoch geht, falls er den ETB zum Aufstieg führt. Falls! Im Sport gibt es keine Garantien! Das hatte man bei den Miners auch nicht erwartet – und man tut es weiterhin nicht. Doch die Finalpleite gegen Ibbenbüren hat dem ETB noch einmal schmerzhaft vor Augen geführt, wie wenig planbar ein Aufstieg und damit Wohl und Wehe eines ganzen Vereins sind.

Der nach wie vor eng an der ersten Mannschaft dran sein soll. Bryant Allen war bereits Teil des Sommercamps des ETB, das Kindern und Jugendlichen „Basketball zum Anfassen“ bot, wie es bei den Miners heißt. Allen hatte für die Kids auch gleich eine Einladung zum Saisonauftakt am 2. September am Hallo mit in der Sporttasche. Es geht – ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Wulfen (19.30 Uhr).

