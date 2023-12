Humann sorgt auch gegen Schüttorf für Spannung und Spektakel

Essen VV Humann startet nach 0:2-Satzrückstand eine Aufholjagd. Darum könnte Punktgewinn nach 2:3-Niederlage im Abstiegskampf wichtig sein.

Eines kann man den Zweitliga-Volleyballern des VV Humann in dieser Saison nicht absprechen: Sie sorgen mit Willen und Kampfgeist immer wieder für Spannung und Spektakel. Vor 400 Zuschauern in der Wolfskuhle ging die Mannschaft von Trainer Christoph Bielecki gegen den FC Schüttorf 09 zum siebten Mal in zwölf Spielen über die Maximal-Distanz von fünf Sätzen. Die Humänner unterlagen nach gut zwei Stunden zwar mit 2:3 (23:25, 17:25, 25:19, 30:28, 7:15), allerdings hatten sie nach Sätzen bereits 0:2 hinten gelegen.

Den Essener bleibt nach dem verlorenen Tiebreak immerhin ein Punkt, sodass Schüttorf in der Tabelle nur bis auf zwei Zähler herangerückt ist. Und vielleicht noch wichtiger: In der eng besetzten Abstiegszone hat VVH als Tabellenachter nun vier Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Das Team hat in der Hinrunde bereits so viele Punkte geholt wie in gesamten letzten Saison. Weiter geht es für VV Humann am 13. Januar beim Kieler TV.

VV Humann hat ab Satz drei wieder an sich geglaubt

Trainer Bielecki trauerte dem verpassten Sieg nur kurz hinterher, lobte vielmehr die Moral seiner Jungs und die gute Leistung der Gäste, die sich offenbar allmählich stabilisieren. „Nach den ersten beiden Sätzen sah alles nach einem 3:0 für Schüttorf aus. Sie haben extrem gut aufgeschlagen und uns damit mächtig unter Druck gesetzt. Wir konnten unser Spiel nicht so aufziehen. Ab Satz drei haben wir durch kleine Umstellungen besser hineingefunden und wieder an uns geglaubt.“

Trainer Christoph Bielecki von VV Humann lobte einmal mehr die schier unerschütterliche Moral seiner Mannschaft. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Bei den Schüttorfern, die Spieler aus sieben Nationen in ihrem Kader haben, bestimmte der erfahrene polnische Zuspieler Marcin Kapusniak (34) die Anfangsphase. Bis zum 9:14 konnte Humann überwiegend nur reagieren. Als der Essener Fynn Bach zweimal hintereinander spektakulär rettete, wachten Publikum und Team auf. Das hart erkämpfte 20:20 reichte aber nicht zum Satzgewinn.

VV Humann benötigte fünf Satzbälle zum Ausgleich

Humann stabilisierte sich nicht und wirkte unsortiert. Hektisch wurden Chancen vergeben, Schüttorf zog locker davon - 0:2. Im dritten Satz kam beim VVH das nächste U20-Talent zu seinem Zweitliga-Debüt. Jonas Espelage (18) verstärkte die Mitte. Es dauerte allerdings bis zum 14:16, bevor der passive Gastgeber durch Lukas Prions und Tom Borchert Druck aufbauen konnte. Als dann auch noch der Block stand und Lucas Janscheidt seinen Service auspackte, war der Anschluss geschafft.

Dramatisch wurde es im vierten Satz, die Führung wechselte ständig. Jedes Break wurde mit einem Re-Break beantwortet. VVH benötigte fünf Satzbälle für das 30:28 und den Ausgleich. Im Tiebreak war dann bei den Gastgebern die Luft raus und die Partie beim Stand von 6:13 früh entschieden.

