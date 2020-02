Humann-Reserve winkt bei Heimerfolg Rang drei

Regionalliga

VV Humann II – SG Coesfeld (Sa., 16, Hallo).

Die Humann-Zweitvertretung muss Tabellenplatz vier gegen Aufsteiger Coesfeld verteidigen. Mit einem deutlichen Sieg würden die Humänner selber auf Platz drei klettern. Nach zuletzt drei Heimsiegen in Serie wollen sich die Gastgeber für das 1:3 im Hinspiel revanchieren.

Regionalliga-Frauen

VV Humann – SC GW Paderborn (Sa., 16, Bergeborbeck). Mit einem Heim-Dreier gegen den Abstiegskandidaten würde sich der VVH der letzten Sorgen um den Klassenerhalt entledigen. Die Essenerinnen müssen auf Alina Gilbert verzichten, hinter dem Einsatz von Annika Netz steht noch ein Fragezeichen.

Oberliga

VV Humann III – FC Augustdorf (Sa., 18.30, Bergeborbeck). Im Kampf um Platz zwei müssen die Gastgeber gegen den Aufsteiger gewinnen. Da Konkurrent Gievenbeck den Spitzenreiter zu Gast hat, ist im Fall eines Sieges der Sprung auf Platz zwei nicht unwahrscheinlich. Im Hinspiel gelang dem VVH allerdings kein Satzgewinn.

Oberliga-Frauen: Tusem – PTSV Aachen II (Sa., 17, Lührmannwald). Der Tusem hat den Spitzenreiter zu Gast. Die Rheinländerinnen kommen mit der stolzen Serie von fünf Siegen und zuletzt drei 3:0-Erfolgen nach Essen. Die Gastgeberinnen wollen nach zuletzt zwei Niederlagen für eine Überraschung sorgen und punkten.

Verbandsliga

TV Mesum - VV Humann V (Sa., 14). Die jungen Humänner könnten mit einem Auswärtssieg beim direkten Konkurrenten einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Mit einem Dreier würde sich der VVH vier Zähler von der Abstiegszone absetzen. Fynn Bach fällt bei den Essenern weiter aus.

Saxonia Münster - VV Humann IV (Sa., 19). Aus dem Hinspiel haben die Essener mit Saxonia noch eine Rechnung offen, denn beim 0:3 hagelte es die deutlichste Niederlage der Saison. Seit der Partie im November hat der VVH nur noch einmal verloren und liegt aktuell punktgleich mit Nachbar Holsterhausen, der allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert hat, auf Platz zwei.

Verbandsliga-Frauen: SG Bottrop/Borbeck – TuS Lintorf (Sa., 15, Renz-Halle Bottrop). Spitzenreiter gegen Schlusslicht scheint auf dem Papier eine klare Angelegenheit zu werden, doch die SG ist gewarnt. Lintorf kämpft um die letzte Chance auf den Klassenerhalt und hat zwei der letzten drei Spiele gewonnen. Zudem erinnert sich SG-Trainer Florian Rieck, der nur mit einer Rumpftruppe trainieren konnte, an die Abwehrstärke der Lintorferinnen, die im Hinspiel in einem knappen 3:2 der BoBos mündete.