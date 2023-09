HSV Überruhr stellt Trainer frei - Ex-Tusem-Profi übernimmt

Essen. Oberligist HSV Überruhr hat sich nach nur fünf Spieltagen von Trainer Ragulan Srijeevaghan getrennt. Das sind die Gründe für die Entscheidung.

Lange hat die Zusammenarbeit zwischen den Oberliga-Handballern des HSV Überruhr und dem im Sommer verpflichteten Trainer Ragulan Srijeevaghan nicht gehalten. Nach fünf Spieltagen und der knappen 32:33-Niederlage gegen den TB Wülfrath am vergangenen Wochenende haben sich Verein und Coach getrennt. Interimsweise übernimmt Rückraumspieler Carsten Ridder als Spielertrainer. „Die Chemie passte nicht zu 100 Prozent und sowohl Trainer als auch das Team haben sich den Start anders vorgestellt, als mit 3:7 Punkten auf Platz elf der Tabelle zu stehen“, begründet der Verein die Trennung von Srijeevaghan.

Nach einem Remis und einem Sieg zum Saisonbeginn folgten zuletzt drei knappe Niederlagen. Überruhr ist ambitioniert, wurde vergangene Saison in der Oberliga Fünfter und sieht sich selber im oberen Mittelfeld der Liga. Doch nicht die sportliche Situation war ausschlaggebend für die Entscheidung, sondern die Zusammenarbeit zwischen Trainer und Mannschaft soll nicht wirklich funktioniert haben. So haben die Spieler den Trennungswunsch an den Vorstand herangetragen.

Spieler des HSV Überruhr einstimmig gegen weitere Zusammenarbeit

„Der Wunsch kam einstimmig aus der Mannschaft. Wir haben uns nicht gegen den Trainer gestellt, aber die weitere Zusammenarbeit hat keinen Sinn ergeben und die Trennung war leider alternativlos. Auch, wenn er ein feiner Kerl ist“, erzählt Spieler und nun interimstrainer Ridder. Mannschaftsführung und das Training sollen bei den Handballern von Überruhr nicht gut angekommen sein. Eine Besserung und Weiterentwicklung sei nicht in Sicht gewesen, heißt es aus dem Team.

Beide Seiten betonen aber, im Guten auseinandergegangen zu sein. Trainer Ragulan Srijeevaghan selber sagt zu seiner Demission:„ Die Vorstellung von beiden Seiten haben nicht zusammengepasst. Ansonsten ist alles gut und wir sind nicht im Bösen auseinandergegangen. Wir sind einvernehmlich zum Schluss gekommen, einen Cut zu machen.“

Nun coacht Ridder den HSV Überruhr für die Heimpartie gegen den TV Geistenbeck am kommenden Sonntag (14 Uhr). „Wir wollen die Woche den Spaß im Training wiederfinden und dann ein gutes Spiel abliefern. Die Mannschaft ist zu 100 Prozent intakt“, meint Ridder. Nach der Partie steht dann die dreiwöchige Herbstpause an, in der Überruhr einen neuen Trainer sucht. „In der Zeit wird der Verein mit der Mannschaft nach einer Lösung bis Saisonende arbeiten“, teilt der Klub mit.

