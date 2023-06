Essen: Sechs Talente fahren nach Super-Regatta zur WM

Essen. Essener Ruder-Regattaverein jubelt über eine überaus erfolgreiche Nachwuchs-DM auf dem Baldeneysee. Diese Titel schnappte sich der Gastgeber.

Ein souveräner Gastgeber und dann auch noch erfolgreich - mehr kann man nicht verlangen. Der Essener Ruder-Regattaverein (ERRV) als Ausrichter der deutschen Nachwuchs-Meisterschaften (DJM) auf dem Baldeneysee zeigte einmal mehr, wie gut die Nachwuchsarbeit am Stützpunkt Essen funktioniert. Wie im Vorjahr belegten die Essener einen vorderen Platz im Medaillenspiegel der 180 Klubs. Allein neun Titel - gerechnet nach Bootsklassen - gingen nach Essen, darüber hinaus gab es jeweils acht Mal Silber und Bronze.

Nicht nur das: Auch international wird Essen künftig vertreten sein. Für die U23-Weltmeisterschaft im bulgarischen Plovdiv (4.-9. Juli) sind Lene Mührs (Kettwiger RG) und Antonia Galland (RaB) für den Achter nominiert, Paul Martin (KRG) startet ebenfalls im Achter und seine Clubkollegin Lena Siekerkotte (KRG) im Doppelvierer. Bereits in dieser Woche beginnt das Vorbereitungstrainingslager der Nationalmannschaft in München auf der Olympiaregattastrecke von 1972. Bei der U19-WM in Paris (2.-4. August) ist Julia Stoeber (KRG) im Einer dabei.

Essenerinnen Mührs und Galland springen auf WM-Zug

Lene Mührs und Antonia Galland haben in diesem Jahr eine besondere Geschichte geschrieben. Mührs war Mitte April bei den deutschen Kleinboot-Meisterschaften in Brandenburg, der ersten Qualifikation fürs Nationalteam, krank und musste sich in den Wochen danach noch bewähren. Galland wiederum war im vergangenen Jahr völlig raus, weil sie mit einem Stipendium in den USA lebte. Sie kehrte erst im Frühjahr nach Deutschland zurück und bereitete sich fortan gemeinsam mit Mührs auf den Saisonhöhepunkt vor. Gemeinsam gewannen sie auf dem Baldeneysee mit ihren Renngemeinschaften im gesteuerten Vierer und im Achter den DM-Titel.

Deutsche Meister im Zweier ohne: Paul Martin (l., KRG) mit Jan Henrik Szymczak (Krefeld). Foto: Detlev Seyb

Paul Martin trumpfte im Männer Zweier ohne Steuermann ganz groß auf und holte mit seinem Partner Jan Henrik Szymczak (Krefeld) nach einer kämpferischen Glanzleistung Gold. Dieses Kunststück wiederholte er zum Abschluss im Achter. Lena Siekerkotte gewann Gold im Doppelvierer und Bronze im Doppelzweier.

Die Kettwigerin Lea Schneider, Vize-Weltmeisterin im Vorjahr, fuhr nach überstandener Krankheit ihr erstes Rennen der Saison und wurde Vizemeisterin im Leichtgewichts-Doppelzweier. Julia Stoeber (KRG) wurde ihrer Favoritenrolle im Juniorinnen-Einer gerecht und siegte mit mehreren Bootslängen Vorsprung. Zusätzlich holte die THG-Schülerin noch Silber im Doppelvierer. U19 Bundestrainer Adrian Bretting nominierte sie für den WM-Einer. Trainerin Laura Rottmann (KRG) wird sie im Trainingslager und bei der WM betreuen.

Essener Ruder-Regattaverein erhält Lob vom Bundesverband

Die Kettwiger Leichtgewichtsruderer Jonathan Weiler und Boy Lewe Marks erkämpften sich Gold im Vierer ohne Steuermann und Bronze im Zweier. Mit den Leichtgewichts-Doppel-Vierer wurde bei den 17/18-Jährigen Karolin Mersmann (TV Kupferdreh) Deutsche Meisterin. Benedikt Waldheuer (TVK) belegte Platz eins im Junioren-Achter (Silber im Vierer mit), mit ihm Gold-Achter saßen Jonas Frommhold und Jannik Elsner vom Essen-Werdener RC.

Der ERRV als Veranstalter durfte einmal mehr Lob vom Deutschen Ruderverband (DRV) einheimsen: „Dass diese Veranstaltung so erfolgreich über die Bühne gebracht werden konnte, liegt vor allem an den Organisatoren des ERRV und den über 300 Helfer:innen um Andrè Ströttchen (ERRV-Vorsitzender - Anm. d. Red), deshalb bedankt sich der DRV bei allen Beteiligten und freut sich auf nächstes Jahr, wenn die DJM wieder in Essen ausgerichtet wird“, heißt es im Portal rudern.de.

Wie eingespielt die Essener Crew ist, zeigte sich gleich am ersten Wettkampftag. Aufgrund der schlechten Unwetterprognose wurden die Titelkämpfe eine Stunde eher als geplant gestartet. Zuvor wurden die betroffenen Teilnehmer eiligst auf alle Kanälen informiert. Darüber freute sich auch ERRV-Vorstandsmitglied Sybille Meier: „Auch das hat alles wunderbar geklappt, keiner kam zu spät“, .

Das sind die Essener Titelträger

Junioren (17/18 Jahre)

LG Vierer: Boy-Lewe Marks, Jonathan Weiler (beide KRG); Einer: Julia Stoeber (KRG), LG Doppelvierer; Karolin Mersmann (TVK); Junioren Achter: Benedikt Waldheuer; Jonas Frommhold, Jannik Elsner (EWRC).

U23

Vierer m.St. und Achter: Antonia Galland (RaB), Lene Mührs (KRG); Zweier ohne: Paul Martin (KRG); Doppelvierer: Lena Siekerkotte (KRG); Achter Männer: Paul Martin (KRG).

