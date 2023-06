Essen: Baldeneysee ist Zwischenstation für Weltmeisterschaft

Lena Siekerkotte von der Kettwiger RG ist bereits für die U23-Weltmeisterschaft in Bulgarien gesetzt

Essen. Auf den Baldeneysee kämpft der deutsche Nachwuchs ab Donnerstag um die DM-Titel. Diese Essener Talente stehen dabei ganz besonders im Blickpunkt.

Die Saison im Rudersport geht auf die zweite Streckenhälfte, die sportlichen Höhepunkte stehen bevor - auch im Jugendbereich. Die internen Ausscheidungen im Verband waren bereits im Frühjahr, die Teilnehmer für die internationalen Einsätze stehen damit so gut wie fest. Aber bevor die Elite im U23- und U19-Bereich zu den Weltmeisterschaften nach Plovdiv (Bulgarien) bzw. Paris reist, stehen die deutschen Jugend- und Jahrgangsmeisterschaften (DJM) auf dem Plan, die von Donnerstag bis Sonntag auf dem Baldeneysee ausgetragen werden.

Wieder einmal steht der Ruder-Standort Essen im Mittelpunkt des nationalen Interesses. Rund 1500 Talente aus 180 Vereinen werden sich dort ins Zeug legen, was auch einen enormen organisatorischen Aufwand erfordert. Der Essener Ruder-Regattaverein (ERRV) als Gastgeber nimmt es allerdings gelassen zur Kenntnis, schließlich ist man erfahren genug in der Organisation eines solches Events.

Essener Ruder-Regattaverein hat als Ausrichter viel Erfahrung

Der ERRV weiß, wie es geht, über all die Jahre ist auch eine Helfer-Crew gewachsen, die sich aus allen Essener Rudervereinen rekrutiert. „Das ist schon einmalig und natürlich ein Vorteil, denn wir sind dadurch ziemlich breit aufgestellt und inzwischen auch eingespielt“, sagt der ERRV-Vorsitzende André Ströttchen. Selbst die „Corona-DJM“ vor zwei Jahren lief trotz aller Widrigkeiten planmäßig. Und die Junioren-EM 2019 haben sie auf dem Baldeneysee ja auch schon mustergültig durchgezogen.

Julia Stöber von der Kettwiger RG wird zur U19-WM nach Paris reisen. Foto: Detlev Seyb

Die Organisatoren sind bereit, und die Aktiven dürften es auch sein. Aus Essener Sicht ist die Saison bislang durchaus positiv gelaufen - vor allem aber für die Kettwiger Rudergesellschaft (KRG), die einige Eisen im Feuer hat.

Lena Siekerkotte hat sich bereits für höhere Aufgaben empfohlen, die Teilnahme an der U23-WM steht fest. Die Frage ist nur, startet sie in Bulgarien im Doppel-Vierer oder im Doppel-Zweier? Das dürfte auch von der Leistung und Platzierung in Essen abhängen.

Lene Mührs (KRG) hatte einen unglücklichen Saisonauftakt. Bei den deutschen Kleinboot-Meisterschaften im Frühjahr auf dem Beetzsee in Brandenburg, der ersten Qualifikationsstufe zur Nationalmannschaft, war sie zwar krank, hat aber danach überzeugt und gehört nach wie vor in der U23 zur ersten Garde. Unklar ist nur, ob sie bei der WM im deutschen Vierer oder Achter sitzen wird.

Im U19-Bereich stehen zwei Essener Aktive im Fokus

Ebenfalls mit gesundheitlichen Problemen hatte Lea Schneider (KRG) zu kämpfen. Für sie ist die DJM der erste Wettkampf in dieser Saison überhaupt. Dass sie großes Potenzial besitzt, hatte Schneider im Vorjahr bewiesen, als sie U23-Vizeweltmeisterin im leichten Doppelzweier geworden war.

Für die U23-WM ist auch Paul Martin (KRG) gesetzt. Er hatte bei den Kleinboot-Meisterschaften seinen Anspruch auf einen Rollsitz im Nationalteam angemeldet, welche Bootsklasse letztlich für ihn die richtige ist, ob Zweier oder Achter, darüber werden die Bundestrainer nach diesen Titelkämpfen entscheiden.

Im U19-Bereich haben zwei Essener Talente Aussichten, bei der WM in Paris dabei zu sein. Julia Stöber (KRG) ist für den internationalen Saisonhöhepunkt gesetzt. Sie belegte auch bei der Ranglisten-Regatta im Hamburg Platz eins belegt und wird bei der DM in Essen ebenfalls im Einer starten. Um ihn zu gewinnen, wie es heißt

Noch kämpfen für einen internationalen Einsatz muss Paulina Gardlo (Etuf), die Chancen für sie stehen 50 zu 50. Sie muss jedenfalls am Wochenende unbedingt weitere Punkte sammeln für einen Start in Paris.

