Dieser Transfer-Kracher macht die ETB Miners noch stärker

Essen. ETB Miners starten Samstag am Hallo ins Aufstiegsrennen der 1. Regionalliga. Darum erhöht letzte Neuverpflichtung noch einmal die Kader-Qualität.

Basketball-Erstregionalligist ETB Miners hat kurz vor dem Saisonauftakt am kommenden Samstag am Hallo gegen die Münsterland Baskets Wulfen (19.30 Uhr) noch einmal personell nachgelegt – und wie! Die Essener verpflichteten Justin Andrew, der 26-jährige Guard wechselt aus Bonn ins Ruhrgebiet und dürfte ein ganz entscheidendes Puzzle-Teil sein in einer Mannschaft, die den Aufstieg in die Pro B schaffen soll.

Denn vor dieser Verpflichtung waren leise Zweifel durchaus angebracht. Die späte Verpflichtung von Bilal Atli war für das Miners-Umfeld sicher eine Art „Beruhigungspille“ und Rückversicherung dafür, dass es die Miners ernst meinen mit dem erneuten Aufstiegsversuch. Und doch war die Mannschaft vor allem bei den Guards dünn besetzt – Justin Andrew, Kanadier mit italienischem Pass, füllt nun nicht nur auf, sondern dürfte das schwarz-weiße Spiel noch einmal auf ein neues Level heben.

Auftritt von Justin Andrew ist ETB Miners in Erinnerung geblieben

Es war allen voran sein Auftritt gegen die Miners, der beim ETB nachhaltig in Erinnerung geblieben ist: 36 Punkte, neun Rebounds und fünf Assists standen am Ende auf dem Spielberichtsbogen, bei Quoten von 62 Prozent aus Nah- und Mitteldistanz sowie 46 Prozent von außen. „Er hat uns nahezu zerstört“, erinnert sich Raphael Wilder, Sportlicher Leiter der Miners. „Uns war klar, dass wir versuchen wollten, ihn, unabhängig von der Liga, für uns zu gewinnen.“

Und wie schon beim erst kürzlich angereisten Bilal Atli gilt: Dass es Andrew (aufgrund von privaten Verpflichtungen in Übersee) gestattet war, die gesamte Vorbereitung auszusetzen, sagt viel darüber aus, wie schwierig die Offseason war für den ETB. Die Ligazugehörigkeit – sehr spät erst klar. Die Zielsetzung: unverändert ambitioniert. Da war auch die sportliche Führung um Raphael Wilder zu Zugeständnissen genötigt.

Es liegt nun an Headcoach Lars Wendt, die Späteinsteiger schnell ins Team zu integrieren. Gelingt dies, dürften die Miners im Kader-Vergleich zum Vorjahr noch einmal den berühmten „Schluck aus der Pulle“ genommen haben. Noch nicht einmal hinsichtlich der individuellen Qualität, die schon in der Saison 2022/23 hoch war. Das Team ist allem Anschein nach nun jünger, beweglicher und ausgeglichener besetzt. Erstens. Und mit Bryant Allen hat man – zweitens – im Aufbau einen Ligaerfahrenen US-Amerikaner, der seine Führungsqualitäten in Wulfen jahrelang unter Beweis gestellt hat.

Bryant Allen (rechts), Neuzugang bei den ETB Miners, trifft am Samstag auf seinen Ex-Club Wulfen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Am Samstag zum Saisonstart empfangen ETB Miners das Team aus Wulfen

Dazu gesellen sich in Marius Behr, Dzemal Selimovic oder Justin Andrew absolute Leistungsträger, für (viele) qualitativ hochwertige Minuten können zudem Tim Schneider, Bilal Atli, Alexander Herbort oder Nikita Khartchenkov sorgen.

Gegen Pro B-Aufsteiger Ibbenbüren feierten die Miners (noch ohne Andrew und den verletzten Marius Behr) bei der Saisoneröffnung einen 83:62-Erfolg, der Lust auf viel mehr machte. An diesem Samstag nun wird es ernst, Bryant Allen trifft zum Auftakt um 19.30 Uhr am Hallo ausgerechnet auf seinen Ex-Klub Wulfen. Die Erwartungen sind hoch – und dürften mit der Verpflichtung von Justin Andrew weiter steigen.

Miners-Kader: Bryant Allen, Justin Andrew, Tim Schneider, Marius Behr, Dzemal Selimovic, Bilal Atli, Alexander Herbort, Nikita Khartchenkov, Noah Westerhaus, Müslim Özmeral, Reik Gäbler, Noah Wierig.

