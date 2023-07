Diese Chancen haben die Essener Talente bei der U23-WM

Essen. Drei Essener Frauen und ein Mann starten bei den Titelkämpfen in Plovidiv, die am Mittwoch beginnen. So sind die Essener Erfolgsaussichten.

Der Saisonhöhepunkt naht. Nach den herausragenden Leistungen der Essener Ruder-Talente im Juni bei der Nachwuchs-DM auf dem Baldeneysee, wird es nun international. Im bulgarischen Plovdiv beginnen an diesem Mittwoch die U23-Weltmeisterschaften - und Essen ist dabei. Von der Kettwiger Rudergesellschaft (KRG) haben sich Lene Mührs, Lena Siekerkotte und Paul Martin für die Titelkämpfe qualifiziert, vom Ruderklub am Baldeneysee (RaB) ist Antonia Galland dabei.

Lena Siekerkotte ist die erste Essener Starterin, die in das Geschehen eingreift. Der Vorlauf im Frauen-Doppelvierer ist für diesem Mittwoch (15.10 Uhr) angesetzt. Gemeinsam mit Judith Guhse (Rendsburg), Rianne Lagerpusch (Frankfurt) und Lena Wölke (Magdeburg) hat sich Siekerkotte, die im Vorjahr Bronze gewann bei der U23-WM, mit Booten aus elf Nationen auseinanderzusetzen.

Essenerinnen Mührs und Galland im Endspurt zur WM

Sollte die Direktqualifikation nicht gelingen, gibt es im Hoffnungslauf am Donnerstag (11.20 Uhr) die zweite Chance, sich einen der sechs Finalplätze zu sichern. Das Finale findet am Samstag (16.45 Uhr) statt. Neben Titelverteidiger Niederlande werden die Konkurrenten aus Rumänien, China und den USA besonders stark eingeschätzt.

44 Nationen starten bei WM 44 Nationen schicken 750 Ruderinnen und Ruderer in 281 Booten an den Start. Die Nationalmannschaft hat sich in den letzten zweieinhalb Wochen im Trainingslager in München-Oberschleißheim auf der Olympiaregattastrecke von 1972 auf diese WM-Titelkämpfe vorbereitet und geht zuversichtlich in die Rennen.

Die Kettwigerin Lene Mührs hat es auch in diesem Jahr ins Flaggschiff, den Frauen-Achter, geschafft. Erst Anfang Juni ist Antonia Galland (RaB) aus den USA zurückgekehrt, wo sie studiert. Über die Ausscheidungsrennen im Zweier ohne Steuerfrau hat sie sich gemeinsam mit Mührs für diese WM-Titelkämpfe qualifiziert. Im Vorjahr überquerte der deutsche Achter im Finale nach einem starken Rennen als drittes Boot die Ziellinie. In diesem Jahr haben 7 Nationen Boote gemeldet, sodass über den Vorlauf am Donnerstag (8 Uhr) und den Hoffnungslauf am Freitag (8 Uhr) nur ein Boot ausscheiden wird. Das Finale findet am Sonntag (11.55 Uhr) statt.

Deutsche Meister 2023 im Zweier ohne: Paul Martin (KRG l.) mit Jan Henrik Szymczak (Krefeld) Foto: Detlev Seyb

Paul Martin aus Essen gibt sein U23-WM-Debüt

U23-Bundestrainer Marcus Schwarzrock hat den Achter wie folgt besetzt: Olivia Clotten (Neuss), Emilia Fritz (Passau), Antonia Galland (RaB), Ricarda Heuser (München), Klara Kerstan und Michelle Lebahn (beide Potsdam), Lene Mührs (Kettwig), Chiara Saccomando (Breisach) und Steuerfrau Annalena Fisch (Berlin). Zu den Favoriten zählen Titelverteidiger USA sowie die Teams aus Großbritannien und den Niederlanden.

Der 20-Jährige Kettwiger Paul Martin gibt in Plovdiv sein U23 WM-Debüt. Gemeinsam mit Noah Anger (Ulm), Ole Bartenbach (Speyer), Constantin Conrad (Dresden), Jannis Matzander (Hamburg), Simon Schubert (Dresden), Jan-Henrik Szymczak (Krefeld), Kaspar Virnekäs (München) und Steuermann Florian Koch (Ingolstadt) startet der deutsche Doppelmeister im Männer-Achter.

Neben dem deutschen Boot haben Australien, Tschechien, Estland, Großbritannien, Italien, Niederlande, Rumänien und die USA gemeldet. Der Vorlauf wird am Donnerstag (8.10 Uhr) gestartet. Es qualifiziert sich nur der Sieger direkt für das Finale am Sonntag (12.40 Uhr). Die restlichen Boote müssen es über den Hoffnungslauf am Freitag (8.10 Uhr) probieren.

