Darum ist HSV Überruhr nach überzeugendem Start abgestürzt

Essen. Handballerinnen des HSV Überruhr haben seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen. Das sind die Gründe für die sportliche Misere in der Regionalliga.

Die Regionalliga-Handballerinnen des HSV Überruhr schauen aktuell ein wenig melancholisch auf ihren gelungenen Saisonstart zurück. Längst sind sie auf dem Boden der Realität angekommen. Spätestens nach der jüngsten 28:33-Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn TV Aldekerk II ist Abstiegskampf angesagt. Nach dem überzeugenden Auftakt unter dem neuen Trainer Fabian Beckmann und 6:2-Punkten holte das Team aus sechs Spielen nur noch einen einzigen Punkt. Und zu allem Überfluss kommen nun schwierige Gegner. Am kommenden Samstag geht es zum Tabellenzweiten TB Wülfrath.

Dass es nicht rund läuft bei Überruhr, war in den vergangenen Auftritten deutlich zu erkennen. „Wir haben verdient verloren“, musste Trainer Beckmann auch nach der jüngsten Pleite gegen Aldekerk eingestehen. Dabei war der sportlich Absturz des HSV so nicht unbedingt erwartet worden. Sein Team wurde vom vierten Platz auf den elften durchgereicht. Die drei Mannschaften dahinter haben allesamt drei Zähler weniger auf dem Konto.

Rückschläge hat HSV Überruhr zu dieser Saisin einkalkuliert

Dass es generell Rückschläge geben würde, war dagegen zu Saisonbeginn abzusehen. „Wir sind eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer gegen den Abstieg gespielt hat und zu dieser Saison haben wir auch noch drei Spielerinnen verloren, die wir nicht ersetzen konnten.“ Charis Weber, Sina Meyer und Sinje Weisz hatten den Verein so kurzfristig verlassen, dass auch zu wenig Zeit blieb, gleichwertigen Ersatz zu finden.

Dem HSV Überruhr stehen schwierige Woche bevor. Nach Wülfrath kommt es an der Raumerstraße zum enorm wichtigen Kellerduell mit Fortuna Köln und dann geht es zum Ende der Hinrunde zum aktuellen Spitzenreiter TD Lank. Dort etwas mitzunehmen, ist nach Stand der Dinge nahezu illusorisch. „Das Spiel gegen Köln aber ist ein Do-or-die-Spiel“, stellt Beckmann klar. Entweder sein Team rutscht mit einer Pleite komplett unten rein oder es halte Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Der Druck ist in der Begegnung in jedem Fall hoch.

Trainer Fabian Beckmann von HSV Überruhr ist trotz der Schwächephase seiner Mannschaft noch gelassen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Doch trotz der angespannten Situation bleibt Beckmann ruhig: „Es ist noch alles offen. Von der Tabelle sieht es kritischer aus, als die Mannschaft drauf ist und was sie kann. Obwohl die Lage nicht entspannt ist, bin ich relativ gelassen.“ Doch woran hapert es?

Trainer des HSV Überruhr fordert mehr Biss von seiner Mannschaft

Einen Punkte, den der Coach ausgemacht hat, ist das Innenleben der Mannschaft. „Das ist ein eingeschworener Haufen. Aber es läuft vielleicht zu gut untereinander. Wir sind teilweise zu lieb miteinander“, macht Beckmann fest. Er wünsche sich, dass sich da eine neue Gruppendynamik entwickelt.

Ein weiterer Kritikpunkt ist der Umgang mit den eigenen Chancen. „Wir verwerfen in vielen Situationen, wo wir eigentlich hohe Erfolgsaussichten haben. Bei Gegenstößen oder frei vor dem Tor zum Beispiel. Das passiert besonders hinten heraus, wenn wir müde werden“, hebt er hervor. In diesem Zusammenhang ist wohl auch der dünne Kader ein Problem. „Wenn ein oder zwei Spielerinnen ihre Leistungen nicht bringen und mal einen schlechten Tag erwischen, haben wir ein Problem“, weiß Beckmann. Aber alles in allem sei eine Steigerung von allen erforderlich, sagt der Coach.

Es gibt aber auch Lichtblicke, die hoffen lassen. Bei der 28:34-Niederlage gegen den HC Weiden habe Überruhr eine starke Leistung abgeliefert, nur die zwei Punkte hinten heraus nicht einsacken können. Bis fünf Minuten vor Schluss war alles offen, dann verließen den HSV wie so oft die Kräfte. „Da hat man aber gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind, wir schaffen das nur nicht über 60 Minuten.“

Halle an der Klapperstraße soll im Januar wieder bespielbar sein

Immerhin soll die Heimspielstätte an der Klapperstraße schon bald bald wieder nutzbar sein - und dann für neue Energie sorgen. „Ab Januar soll es soweit sein. Wir brauchen wieder richtige Heimspiele“, hofft Beckmann auf die intensive Atmosphäre in der Heimat. Und trotz aller Probleme schaut er schon jetzt ein wenig auf die kommende Saison. „Ich sehe mich nicht als Verwalter, sondern als Entwickler. Wir wollen etwas aufbauen und nächstes Jahr müssen wir ein bisschen was ändern“, schaut er voraus. Dafür müsse die Mannschaft jetzt erste Schritte machen. Aber klar ist auch: „Die Ergebnisse müssen schon jetzt stimmen, damit wir nicht plötzlich eine Liga tiefer spielen.“

