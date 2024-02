Essen. Eishockey-Oberligist holt nur einen Punkt gegen Rostock – Platz zwei ist futsch. Darauf pokern die Moskitos an den letzten beiden Spieltagen.

Ja, das hatten sich die Moskitos Essen ganz anders vorgestellt. Rosarot war die Welt am Westbahnhof nach der Galavorstellung im Derby in Herne: Nur noch drei Spiele vor Abschluss der Hauptrunde, ein Punkt mehr auf dem Konto als die Tilburg Trappers, Platz zwei zum Greifen nah. Was sollte da schon noch schiefgehen?