4:4 gegen Leipzig - SGS Essen sorgt für ein Spektakel

Essen Essener Bundesligist liegt gegen RB Leipzig zweimal vorn und dann mit 2:4 hinten. So packend war das Heimspiel an der Hafenstraße.

Die SGS Essen kann auch Spektakel: Nachdem bisher in der Frauenfußball-Bundesliga der Sicherheitsgedanke Priorität hatte, begegnete die Elf von Trainer Markus Högner RB Leipzig mit offenem Visier. Nach zweimaliger Führung und zwischenzeitlichem Zwei-Tore-Rückstand drehten die Essenerinnen in der zweiten Hälfte auf und kamen dank einer überragenden Natasha Kowalski, die an drei Treffern beteiligt war, zu einem 4:4. Für die SGS ist es der erste Punktgewinn in diesem Jahr.

Die ersten Minuten gehörten den Gastgeberinnen: Schönebeck lief früh an und hatte bereits zwei verheißungsvolle Ballgewinne, die aber nichts einbrachten. Doch in der dritten Minute war die frühe Führung dann perfekt: Lilli Purtscheller zog im Mittelfeld das Tempo an und spielte im richtigen Moment auf Ramona Maier. Die Angreiferin war schon in Schussposition, bewies aber Übersicht und legte quer auf die freistehende Laureta Elmazi: 1:0.

SGS Essen ist gegen Leipzig in der Defensive anfällig

Doch die Gäste rappelten sich schnell auf: Bei einem Freistoß von Fudalla musste sich Pia Lucassen, die Sophia Winkler im SGS-Tor vertrat, ordentlich strecken, um den Ball aus dem Winkel zu fischen (6.). Das Problem aber war, dass ihre Vorderleute die Spielkontrolle mehr und mehr verloren. Müller trieb die Kugel durchs Mittelfeld und spielte in die Tiefe auf Larsson, die das lange Eck fand: 1:1 (14.). Ärgerlich aus Essener Sicht: Elmazi hätte die Passgeberin energischer attackieren können.

Defensiv war die SGS an diesem Abend anfällig. Dafür aber sorgte sie nun mal wieder für Entlastung: Maier schickte Kowalski, die vom Flügel in die Mitte zog und von Kempe zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichterin Selina Menzel stand gut und zeigte sofort auf den Punkt. Kowalski trat selbst an und brachte die SGS wieder in Führung (24.). Doch auch dieser Treffer gab ihrem Team keine Sicherheit. Praktisch mit Wiederbeginn flankte Leipzig, der Abwehrversuch landete direkt bei Fudalla: 2:2 (26.).

Erfolgreich: Natasha Kowalski (links) erzielte zwei Tore für die SGS Essen, Laureta Elmazi war einmal erfolgreich. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

SGS Essen bäumt sich nach 2:4-Rückstand auf

Mit dem Treffer waren die Gäste vorerst obenauf und erhöhten den Druck auf die SGS. Nur zwei Minuten später traf ausgerechnet Kapitänin Jacqueline Meißner eine falsche Entscheidung, als sie die Kette verließ, um nach vorne zu verteidigen. Sie verlor den Zweikampf und die Leipzigerin spielte genau in die entstandene Lücke, in die Fudalla stieß und ihr sechstes Saisontor erzielte (28.). Unverdient war die Führung nicht. Leipzig war die deutlich aktivere Mannschaft und ließ nicht locker. Nach einer Ecke stand Kempe völlig frei und nickte ein zum 2:4 (39.).

Immerhin war nun noch vor dem Pausentee ein Aufbäumen erkennbar: Purtscheller zog vom linken Flügel in die Mitte und hielt drauf, doch RB-Torfrau Herzog parierte glänzend (43.). Es war nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen der Gastgeberinnen. Das nächste folgte nach der Pause: Sterner flankte, etwas zufällig landete der Ball bei Kowalski, die überlegt einschob. Nur noch 3:4 (51.).

Und jetzt wechselte das Momentum: Es spielte nur noch die SGS. Nach einer Ecke bediente Elmazi die überragende Kowalski, die mit einem hohen Lob Annalena Rieke bediente: 4:4 (60.). Die Zuschauer waren aus dem Häuschen. Und die SGS drängte auf den Siegtreffer, Leipzig fand nicht mehr statt. Eine klare Chance zum Sieg erspielten sich die Essenerinnen allerdings nicht mehr.

SGS Essen - RB Leipzig 4:4 (2:4).

SGS: Winkler – Ostermeier, Meißner, Pucks, Sterner – Piljic, Rieke (90. Enderle) – Elmazi (72. Berentzen), Kowalski, Purtscheller – Maier.

Zuschauer: 1814.

Tore: 1:0 Elmazi (3.), 1:1 Larsson (14.), 2:1 Kowalski (25.), 2:2 Fudalla (26.), 2:3 Fudalla (28.), 2:4 Kempe (39.), 3:4 Kowalski (51.), 4:4 Rieke (60.).

