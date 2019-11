Paul Schüler hätte nichts dagegen einzuwenden, den 28. September noch einmal zu erleben. Der 32-Jährige fuhr mit seiner Mannschaft, dem Wasserball-Bundesligisten ASC Duisburg, zum Saisonauftaktspiel nach Berlin-Schöneberg und schlug die SG Neukölln mit 16:11.

Am Samstag (16 Uhr) gibt es an gleicher Stelle die Wiederauflage, diesmal im Achtelfinale des DSV-Pokals. An der Rollenverteilung hat sich seit dem ersten Aufeinandertreffen nichts geändert. „Alles andere als der Einzug ins Viertelfinale wäre eine Riesenenttäuschung“, nimmt Schüler seine Schützlinge in die Pflicht. Ein Selbstläufer wird die Partie gegen den Tabellensiebten der Pro A, der vom früheren Nationalspieler Andreas Schlotterbeck trainiert wird, aber keineswegs. Ende September siegte der ASCD souverän, konnte sich seiner Sache aber erst Mitte des letzten Viertels sicher sein. „Das war nicht schön, aber Spiele in Berlin sind aber auch immer ein Fall für sich“, sagt Schüler mit Blick auf die Reisestrapazen.

Den Schalter umlegen

Nach der erwarteten Niederlage gegen den Pokalsieger und Vizemeister Waspo 98 Hannover, die für den Geschmack des Trainers mit dem 13:21 zu deutlich ausfiel, müssen die Amateure nun wieder den Schalter umlegen. „Wir sind der Favorit und wollen von Beginn an den Takt vorgeben“, so Schüler. Aufpassen müssen die Amateure auf den Slowaken Marek Molnar, der bereits zwölf Saisontreffer zu Buche stehen hat. Gilbert Schimanski ist wieder einsatzbereit, sodass der ASCD bis auf Marc Gansen (Schulterverletzung) komplett antreten kann.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Duisburger SV 98 über das Wochenende hinaus im Pokal-Wettbewerb verbleibt, bewegt sich im Promillebereich. Die Blau-Weißen, die sich durch ein 18:5 gegen den Zweitligisten Aachener SV für das Pokal-Achtelfinale qualifizierten, bekommen es am Samstag (16 Uhr, Schwimmstadion) mit Waspo Hannover und damit einem übermächtigen Gegner zu tun. „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen“, sagt Trainer Christian Vollmert: „Zwischen uns liegen Welten. Für meine Mannschaft ist es ein Erlebnis, gegen diese Hochkaräter zu spielen.“ Gabriel Dostlebe wird das ungleiche Duell krankheitsbedingt verpassen. Ersatztorhüter Anastasios Papaspyropoulos ist noch angeschlagen, wird aber wohl spielen können.