Duisburg. Bei der Winterlaufserie in Duisburg ist Sebastian Schär der einzige Mann, der schneller als Laura Hottenrott ist. Der Favorit fehlte verletzt.

Laura Hottenrott läuft in Duisburg fast allen Männern davon

Er hatte sich angekündigt, diesmal sollte es mit den drei Etappen bei der Winterlaufserie klappen – und somit womöglich auch mit dem Gesamtsieg, für den Nikki Johnstone dann der Favorit schlechthin wäre. Der Schotte hielt Wort, er kam am Samstag tatsächlich ins Leichtathletik-Stadion nach Wedau – jedoch nur, um der 35. Ausgabe beizuwohnen und den Veranstaltern vom ASV Duisburg persönlich zu erklären, warum er im Gegensatz zu insgesamt 4301 anderen Teilnehmern beim Auftaktlauf doch nicht am Start stehen konnte.

Auf Titelkurs: Sebastian Schär, der seit Oktober in Duisburg lebt, gewann den Lauf über 10.000 Meter. Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Einen Tag nach seinem Sieg beim Angerlauf vor einer Woche, sei er kaum aus dem Bett gekommen, erklärte Johnstone. Diagnose: Leistenbruch. Und so war die Bahn am Samstag für einen anderen Läufer frei. „Gegen Nikki hätte ich keine Chance gehabt“, gab Sebastian Schär zu. Über seinen Sieg beim 10.000-Meter-Auftakt der Großen Serie konnte sich der Neu-Duisburger aber trotzdem freuen.

Für den Laufladen Endspurt Paderborn an den Start gegangen, lief Schär mit seiner Siegerzeit von 33:17 Minuten immerhin einen Vorsprung von 41 Sekunden auf den Zweitplatzierten Leon Kriszeleit (SC Oberursel) heraus, mit dem er in vier Wochen auf dem Weg zum möglichen Sieg dann an den Start der zweiten Etappe über 15.000 Meter geht.

„Das war ein richtig guter Lauf für mich. Dass ich die Strecke fast jeden Tag im Training laufe, kam mir sehr entgegen“, berichtet Schär, der im letzten Oktober von Paderborn nach Neudorf zog und sich sogleich für den Lauf-Dreiteiler des ASV anmeldete. „Zwischendurch musste ich mich aber auch ganz schön strecken“, meinte Schär mit Blick auf die Konkurrenz. Und die ärgste war am Samstag weiblicher Natur: „Ich bin mit Laura schon beim Silvesterlauf von Werl nach Soest am Start gewesen. Ich wusste, was auf mich zukommt, und mein erstes Ziel war heute, mich nicht von ihr einholen zu können“, lachte der Sieger.

Tedros lief ein einsames Rennen

Dieses Ziel erreichte Schär mit einem Vorsprung von 36 Sekunden. Dass Laura Hottenrott als Gesamtzweite ins Ziel kam, freute die Profi-Läuferin vom TV Wattenscheid dennoch sichtlich. „Das war schon spannend, nur einen Mann vor sich zu haben. Die Jungs mussten ganz schön Gas geben“, lachte die schnellste Dame. Aufgrund der Qualifikation für die Europameisterschaften im Halbmarathon wird die Siegerin an den weiteren Etappen der Serie voraussichtlich nicht teilnehmen können, sodass Nina Koopmann, die im Januar vom ASV zum Bunert-Team Moers gewechselt ist, als Zweite in 39:19 Minuten derzeit die besten Aussichten hat.

Sebastian Schill (links) und Christian Tißen, zwei Triathleten des Duisburger SV 98, gratulierten sich nach dem Zieleinlauf gegenseitig Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

„Ich war jetzt zum zweiten Mal hier und es ist eine tolle Veranstaltung“, so Hottenrott. „Ich würde gern weiter teilnehmen, aber leider kommen mir die weiteren Termine nicht sehr gelegen.“ Bleibenden Eindruck hat sie jedenfalls jetzt schon hinterlassen. Mit ihrer Zeit von 33:53 Minuten unterbot sie den Streckenrekord bei den Damen, den Carolin Aehling 2009 aufgestellt hatte, um 15 Sekunden.

Da gratulierte die bisherige Rekordhalterin von der LG Coesfeld direkt mal persönlich. Carolin Aehling selbst stand als dritte Dame in der kleinen Serie ebenfalls auf dem Treppchen. Im Vorjahr bis zum krankheitsbedingten Aussetzen beim Schlusslauf noch auf Titelkurs, musste sie mit ihrer Zeit von 18:44 Minuten diesmal zwei Konkurrentinnen über 5000 Meter recht deutlich den Vortritt lassen. Leonie Lewen (Ayyo Team Essen) lief in 17:52 Minuten als zweite Dame ein, Sonja Vernikov war noch einmal sieben Sekunden schneller. „Das war ein ganz schön hartes Rennen“, zollte die Siegerin aus Mechernich ihrer ärgsten Kontrahentin Respekt. „Ich bin gespannt, wie es auf den längeren Strecken weitergeht.“

Habtom Tedros muss sich bei den kommenden Etappen am 15. Februar über 7500 Meter und am 14. März über 10.000 Meter weniger sorgen. Der Titelverteidiger von der TG Neuss war dennoch nicht ganz zufrieden. „Ich wollte eine neue Bestzeit laufen, das hat leider nicht geklappt“, verpasste Tedros sein Ziel um acht Sekunden. Der mögliche Grund: „Ich war sehr alleine“, zwinkerte der Mann aus Eritrea, der mit seiner Zeit von 15:07 Minuten beim Unternehmen Titelverteidigung ordentlich vorlegte. Simon Elkenhans vom Ayyo Team Essen folgte erst 48 Sekunden später auf Platz zwei.