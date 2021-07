VC 90 feiert mit der U18-Meisterschaft eine Premiere

Bottrop. Gleich an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden gibt es Beachvolleyball der nationalen Extraklasse beim VC Bottrop 90 auf der Sportanlage Jacobi.

Vom 6. bis zum 8. August richtet der VC Bottrop 90 und der Beach & Volley e.V. aus Marl auf der Beachanlage Jacobi die Deutsche U18-Meisterschaft im Beachvolleyball aus. Ein Event dieser Größenordnung und Bedeutung hat noch nie in Bottrop stattgefunden.

„Wir hatten hier bisher immer nur Westdeutsche Meisterschaften, keine deutschen Meisterschaften. Da kommen Kaderspieler aus Stuttgart und von überall aus Deutschland“, freut sich Peter Booms, der Beachwart des VC 90 auf das Turnier, bei dem Sportlerinnen und Sportler spielberechtigt sind, die am 1. Januar 2004 oder später geboren sind.

VC Bottrop richtet vorher noch die Westdeutsche Meisterschaft der U19 aus

Das Turnier beginnt am Freitag um 10 Uhr. Nach dem Hauptspieltag am Samstag, der ab 9 Uhr startet, stehen am Sonntag ab 14.30 Uhr dann die Finalspiele auf dem Programm.

Zudem richtet der VC Bottrop 90 e.V. am 1. August die Westdeutsche Meisterschaft der U19 aus.

