Stadtmeisterschaft Bottrop: Jetzt geht’s um die Silberbarren

Bottrop. Bottrops beste Tennisspielerinnen und -spieler treffen jetzt aufeinander, dann übernimmt ein DJ: Das Finalwochenende der Stadtmeisterschaft.

Nach drei spannenden Turnierwochen enden am Wochenende beim TC Eigen-Stadtwald die Tennis-Stadtmeisterschaften mit den Finalspielen in den Erwachsenenkonkurrenzen. Es geht um die Silberbarren und den prestigeträchtigen Tetraeder-Pokal für den erfolgreichsten Verein. Gefeiert wird am Samstagabend im Rahmen der Players Party und bei der großen Siegerehrung am Sonntagnachmittag.

Nachdem in der zweite Turnierwoche noch das schlechte Wetter die Turnierleitung vor Herausforderung gestellt hatte, entpuppte sich die finale Turnierwoche mit den Viertel- und Halbfinals im wahrsten Sinne des Wortes als heiße Phase. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad verging kein Tag ohne sportlichen Leckerbissen, teilweise fielen die Entscheidungen erst am späten Abend unter Flutlicht.

Seit Freitagabend stehen die Finalisten in den insgesamt 28 Konkurrenzen fest. „Auch die letzte Turnierwoche hat uns noch einmal vor Herausforderungen gestellt. Für die Spielplanung brauchte es auch diesmal Fingerspitzengefühl und manchmal etwas Mut zum Risiko. Am Ende ist aber alles aufgegangen und die Stimmung auf und neben den Plätzen hat uns gezeigt, dass wir auch in diesem Jahr vieles richtig gemacht haben“, bilanziert Kristin Lassak für die Turnierleitung.

Gesellige Runde im Vereinsheim bis nach Mitternacht

Ein Beleg dafür: Allein am Mittwochabend bescherten die geselligen Tennisspieler der Gastronomie des TC Eigen-Stadtwald bis nach Mitternacht nennenswerte Umsätze. „Genau so soll es auch sein. Sport bedeutet Gemeinschaft. Und genau das leben wir gerade bei den Tennis-Stadtmeisterschaften“, unterstreicht Fachschaftsleiter Werner Hüsken.

In sportlicher Hinsicht dürfen sich die Tennisfans für die Finalspiele auf zahlreiche Höhepunkte freuen. Nach ihrem Halbfinalerfolg über Titelverteidigerin Katharina Alfs greift Topfavoritin Sarah Drees bei ihrer Premierenteilnahme im Einzel nach ihrem ersten Stadtmeistertitel in der offenen Damenklasse. Ihre Finalkontrahentin ist Julia Lazareck, die 2018 und 2021 die Hauptklasse gewinnen konnte.

Den Platz im Herrenendspiel sicherte sich Jan Rudolf Möller mit einem Sieg über Jakob Steffen, sein Kontrahent wurde erst am späten Freitagabend zwischen Jan Mirau und Vorjahressieger Kim Möllers ermittelt. Viel Spannung versprechen auch die Endspiele bei den Herren 30 zwischen Frank Zwickl und Niklas Meier sowie bei den Herren 40, wenn Christian Müller auf Tobias Sprenger trifft.

Players Party, DJ, Cocktailbar: Der Samstag wird bunt

Ganz bewusst haben die Organisatoren der Titelkämpfe für den späten Samstagabend zudem einige Highlight-Partien angesetzt. Die Herren-Doppel in der offenen Klasse sowie in der Altersklasse 30 sollen ab 17.30 Uhr mit hochklassigem Tennis auf die Players Party einstimmen. Im Anschluss übernimmt ein DJ das Unterhaltungsprogramm, die Tennisfans sind zudem an die Cocktailbar eingeladen und können sich an der Fotobox verewigen. „Wir freuen uns auf ein rauschendes Fest zum Abschluss der Titelkämpfe“, sagt Vereins-Geschäftsführer Joachim Sprenger.

Der Sonntag gehört dann traditionell vor allem den Endspielen der offenen Klasse. Für 13 Uhr ist das Damen-Endspiel angesetzt, eine Stunde später soll das Herrenfinale die Tennisfans an die Stenkhoffstraße locken. Direkt im Anschluss findet die große gemeinsame Siegerehrung der neuen Titelträger in den Jugend- wie den Erwachsenenkonkurrenzen statt. Dann steht auch fest, welcher Verein in diesem Jahr den von der Sparkasse Bottrop gestifteten Tetraeder-Pokal für den erfolgreichsten Verein gewinnt. Spannend bleibt es also auch diesmal bis zum allerletzten Akt der Tennis-Stadtmeisterschaften 2023.

Mehr Sport aus Bottrop

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop