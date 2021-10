Sportplatz-Schließung: In Feldhausen regt sich Widerstand

Feldhausen. Der Bottroper Sport- und Bäderbetrieb schlägt die Schließung der Feldhausener Sportanlage vor, der TSV antwortet mit einer Onlinepetition.

Gemessen an der Zahl der Einwohner Feldhausens ist die Beteiligung nach nicht einmal 24 Stunden bereits enorm: Bei einer Online-Petition richten schon fast 300 Menschen mit ihrer Unterschrift die klare Aufforderung an den Rat der Stadt Bottrop, den Gedanken an die Schließung der Sportanlage an der Marienstraße fallen zu lassen.

Die vom Sport- und Bäderbetrieb geäußerte Empfehlung zur Schließung der Sportanlage stößt beim betroffenen TSV Feldhausen auf großes Unverständnis und breite Ablehnung. Vereinsvorsitzender Andreas Rettschlag fühlt sich und seinen Klub regelrecht verschaukelt: „Die Zahlen, die der Verwaltung als Grundlage für die Überlegungen dienen, sind schon zwei Jahre alt. Wir haben hier über 40 Kinder, 20 Flüchtlinge und zwei Seniorenmannschaften. Alle wollen bei uns Fußball spielen. Dieser Verein lebt und muss erhalten bleiben.“

Rettschlag: Kinder brauchen die Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestaltung

Dafür wirbt der TSV Feldhausen seit Sonntag auch in einer Online-Petition, die gegen die schon zum Saisonende angedachte Schließung mobil machen soll. Dort heißt es zur Begründung unter anderem: „Die Kinder und Jugendlichen sollen auch in Zukunft die Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestaltung in Feldhausen haben.“ Andreas Rettschlag hat die Petition zusammen mit Bernd Maaßen von der Interessengemeinschaft „Initiative Feldhausen“ ins Leben gerufen. Beide argumentieren: „Die intensive Aufbauarbeit des Vereins, vor allem im Kinder- und Jugendbereich, wird brutal abgewürgt. Das ist ein Schlag ins Gesicht für die vielen Ehrenamtlichen. Feldhausen hat sonst kaum Infrastruktur. Eine Schließung würde für den Ortsteil bedeuten, dass diese Situation noch weiter verschärft wird.“

Über den Vorschlag des Sport- und Bäderbetriebs, die Sportanlagen an der Marienstraße in Feldhausen, aber auch die des VfR Polonia Ebel und der Sportfreunde 08/21 zu schließen, soll der Sportausschuss am 27. Oktober abstimmen. Bis dahin will der TSV Feldhausen möglichst viele Unterschriften sammeln und Unterstützer für den Erhalt der Anlage finden. Außerdem kündigt Rettschlag bereits weitere Maßnahmen an: „Wir wehren uns dagegen, dass Feldhausen fußballerisch von der Landkarte verschwinden soll. Ich werde die Mitglieder des Sportausschusses zu unserem Jugendtraining am Freitag einladen. Dann kann sich jeder einzelne selbst davon überzeugen, wie wichtig der Verein für unseren Ortsteil ist.“

Unterstützt werden kann die Onlinepetition auf der Internetseite openpetition.de unter der Adresse: https://cutt.ly/TSVFeldhausen

