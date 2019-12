Essen. Die Sportler der Bottroper Rudergemeinschaft hatten sich zum Saisonabbschluss als Einhörner verkleidet und verblüfften damit die Konkurrenz.

RG Bottrop fährt mit 180 Jahren Erfahrung zum Sieg

Saisonabschluss mit Kult-Charakter, das umschreibt gut die Nikolausregatta, die der Kettwiger Ruder-Regattaverein alljährlich ausrichtet. In diesem Jahr zum 39. Mal, und immer war sie gut besucht, immer gab es gute Stimmung, immer spannende Rennen. Dafür sorgten am vergangenen Sonntag 856 Ruderinnen und Ruderer in immerhin 158 Booten. Mit von der Partie war natürlich auch die Bottroper Rudergemeinschaft.

Viele Boote - aber auch einige Sportler - waren weihnachtlich geschmückt. Sie kamen aus der Rhein-Ruhr Region, aber auch aus Berlin, Würzburg und von der Weser. Die Wettkämpfe gingen über eine 4000-Meter-Strecke mit einer Wende, so dass die aktiven Teams beim Start und im Ziel von Gästen und der großen Ruderfamilie ordentlich angefeuert werden konnten. Zur Belohnung bekamen – auch das ist Tradition – alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Anlegen einen Stutenkerl. Wer die Langstrecke hinter sich hatte, konnte sich bei bester Versorgung stimmungsvoll erholen.

Medaillen für die Zeitschnellsten

Gewertet wurde natürlich auch. Die Zeitschnellsten der einzelnen Boots- und Altersklassen bekamen Medaillen. Auch das zeichnet die Nikolausregatta aus: zum Jahresende kommen ebenso die Ruder-Cracks gern nach Kettwig und liefern sich noch einmal starke Wettkämpfe. Zusätzlich zum sportlichen gab es einen Extra-Preis für die schönsten Kostüme.

Die Rudergemeinschaft Bottrop war mit zwei Teams dabei. Im Junior-Mixed-Doppelvierer mit Steuermann gingen gleich im ersten Rennen Antonia Kuhn, Hendrik Berger, Lilian Kellerhaus und Jakob Schmitz an den Start, gesteuert von Sebastian Sarnecki. In ihrer Abteilung mit sechs Booten errichten sie das Ziel nach ordentlicher Vorstellung auf dem vierten Platz. Sicherlich wurden sie durch ihre tollen Kostüme ein wenig beim Rudern behindert, aber das nahmen sie gern in Kauf. In der Kategorie „Kostüme“ erzielten sie dafür den ersten Preis, Sieg Nummer eins.

180 Jahre Erfahrung bringen den ersten Platz

Im gesteuerten Gig-Doppelvierer trat für die Rudergemeinschaft ein Team an, das lange Zeit nicht mehr gemeinsam im Boot saß. Wieder gesteuert von Sebastian Sarnecki gingen mit den Brüdern Bernhard, Franz und Martin Feikus sowie mit Gerd Oelerich rund 180 Jahre Rudererfahrung an den Start. Nach 18:40,1 Minuten konnten sie mit drei Sekunden Vorsprung ihr Rennen als Erste beenden. Der Doppelsieg der Bottroper war damit perfekt. Und gefeiert wurde mit Glühwein.