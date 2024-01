Olympia und TSSV Bottrop mischen um die Meisterschaft mit

Hoffnungsträger des TSSV Bottrop: Der erst 18-jährige Marcel Karst führt das Verbandsliga-Team in der Rückrunde als Nummer 1 an.

Bottrop Bottrops Tischtennis-Asse fiebern der Wiederaufnahme der Saison entgegen. In der Verbandsliga liefern sich zwei Nachbarn ein Kopf-an-Kopf-Rennen:

Die Winterpause neigt sich dem Ende entgegen. Bottrops Tischtennis-Asse fiebern dem nahenden Auftakt der Rückrunde entgegen. In der Verbandsliga liefern sich Olympia Bottrop und TSSV Bottrop einen packenden Kampf um Meisterschaft und Aufstieg. So haben sich die vier Bottroper Verbandsliga-Teams in der Hinrunde geschlagen:

Die DJK Olympia Bottrop war in der Hinrunde der Verbandsliga das Maß der Dinge. Die Boyer holten zehn Siege aus elf Spielen, gehen jetzt ungeschlagen als Tabellenführer ins neue Jahr. Nur im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten PSV Oberhausen musste sich die Mannschaft im November mit einer Punkteteilung begnügen. Das aber feierte das Team als großen Erfolg. „Oberhausen war wirklich bärenstark“, gibt Matthias Siebert zu. Der 2. Vorsitzende von Olympia ist mit dem bisherigen Abschneiden des sportlichen Aushängeschildes hochzufrieden.

Kein Druck und keine Erwartungen bei Olympia Bottrop

„Die Jungs sind hoch motiviert und haben eine überragende Hinrunde gespielt“, sagt Siebert und ergänzt: „Unser Neuzugang Lukas Wagner hat richtig eingeschlagen. Es sagt viel aus, dass er gleich zum Kapitän aufgestiegen ist. Unter seiner Regie haben wir viele gute Spiele abgeliefert.“

In Erinnerung geblieben ist Siebert nicht nur das packende 8:8 gegen den PSV Oberhausen, sondern auch zwei weitere Spiele. Etwa das Derby gegen den TSSV Bottrop, zu dem mehr als 80 Zuschauer in die Halle kamen, oder das Spiel bei Adler Frintrop Ende November. Damals war die halbe Mannschaft wegen Corona ausgefallen. „Wir haben mit Spielern aus den Reserveteams aufgestockt und am Ende sensationell und unerwartet mit 9:4 gewonnen“, so Siebert.

Marvin Mackenberg und Olympia Bottrop führen die Tabelle der Verbandsliga an. Foto: Christoph Wojtyczka / Bottrop

„Wir stellen aktuell die vielleicht erfolgreichste Mannschaft in der gesamten Emscher-Lippe-Region“, sagt Siebert nicht ohne Stolz, „und daran wollen wir in diesem Jahr natürlich anknüpfen.“ Eine Kampfansage an die Konkurrenz sei das freilich nicht: „Es gibt bei uns keinen Druck und keine Erwartungen, was einen möglichen Aufstieg angeht. Wenn unser Team am Saisonende aber ganz oben steht, dann werden wir die NRW-Liga annehmen, ohne dass wir uns dabei verbiegen. Wir werden ein Verein bleiben, bei dem Spieler kein Geld bekommen. Wir sind ein Klub der Freunde.“

Ähnlich gut ist die Stimmung beim Nachbarn und Ligakonkurrenten TSSV Bottrop. „Wir haben nur vier Minuspunkte und sind damit voll im Soll“, sagt Andreas Bortz. Der Vereinsvorsitzende spricht seinem Verbandsliga-Team ein großes Lob für die Leistungen in der Hinrunde aus, besonders gern erinnert er sich an das letzte Saisonspiel: „Das 8:8 gegen einen PSV Oberhausen in Bestbesetzung war schon ziemlich gut, das war sicher unser Höhepunkt in der Hinrunde.“

Dinesh Rao und der TSSV Bottrop haben die Hinrunde der Verbandsliga auf dem dritten Platz beendet. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Dass es neben den acht Siegen auch eine Niederlage und zwei Unentschieden gegeben habe, sei auch der Tatsache geschuldet, dass Leistungsträger wie Thorsten Hoffmann und Dinesh Rao immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten. Aktuell stehen die Bottroper punktgleich mit dem PSV Oberhausen auf dem dritten Tabellenplatz, der Rückstand zu Tabellenführer Olympia beträgt drei Punkte.

Stolz ist der TSSV Bottrop auf die Entwicklung von Marcel Karst. „Er spielt jetzt schon einige Jahre bei uns und wird immer stärker“, sagt Bortz über den 18-Jährigen, der zur Rückrunde die neue Nummer 1 des TSSV Bottrop sein wird. „Marcel ist unser Trainingsweltmeister und engagiert sich darüber hinaus auch in unserer Jugend. Ein richtig guter Typ mit großem Potenzial.“

Aufstieg kein Thema: TSSV Bottrop fühlt sich in der Liga wohl

Was den Verlauf der Rückrunde angeht, übt sich Bortz in Bescheidenheit: „Das ist einfache Mathematik. Ich denke, dass wir im besten Fall auf Platz zwei einlaufen können. Aber das ist in dieser Saison auch kein Problem für uns, der Aufstieg ist kein Muss, auch wenn wir perspektivisch wieder höhere Ziele angehen wollen. Die Verbandsliga ist eine Spielklasse, in der wir uns aktuell sehr wohlfühlen.“

Für Dominik Sagawe (l.), Felix-Andre de Hond und den TTC Bottrop 47 geht es in der Rückrunde um den Klassenerhalt. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Der Satz gilt auch für die Frauen des TSSV, die in der Verbandsliga bisher eine tolle Saison abliefern. Zwischenzeitlich stand die Mannschaft um Kapitänin Marina Meyer sogar an der Tabellenspitze. „In den letzten Saisonspielen hatten wir Personalpech. Einige Spielerinnen waren krank, darunter haben dann auch die Ergebnisse gelitten“, so Bortz. Aktuell stehen die TSSV-Frauen auf Rang fünf, haben aber nur zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer TTV Stoppenberg.

Komplettiert wird das positive Saison-Zwischenfazit beim TSSV Bottrop durch die Jugendarbeit. Die U19 spielt eine gute Rolle in der NRW-Liga, auch die U15 spielt in der höchsten Liga ihrer Altersklasse. „Wir sind neben dem VfB Kirchhellen der Nachwuchslieferant im Bottroper Tischtennis-Sport. Wir sind bei den Jugendlichen breit aufgestellt und werden auch in Zukunft ein Augenmerk auf die Nachwuchsarbeit legen“, erklärt Andreas Bortz.

TTC Bottrop 47 kämpft um den Klassenerhalt

Mit Spannung erwarten auch die Männer des TTC Bottrop 47 den Rückrundenauftakt der Verbandsliga. Das Team um Kapitän Felix-André de Hond wird sich noch steigern müssen, wenn am Ende der Klassenerhalt stehen soll. In der Hinrunde fuhren die Bottroper drei Siege ein und stehen mit sieben Punkten nur knapp über der Abstiegszone. Zwei Teams müssen am Ende direkt absteigen, der Tabellenzehnte muss in die Relegation.

Fortgesetzt wird die Spielzeit in der Verbandsliga am Samstag, 13. Januar. Tabellenführer Olympia Bottrop erwartet dann den Tabellensiebten TB Beckhausen in der Sporthalle der ehemaligen Körnerschule (18 Uhr). In der Hinrunde setzten sich die Bottroper mit 9:3 durch. Auch der TSSV Bottrop hat zum Jahresauftakt Heimrecht. Am Samstag kommt der Tabellenvorletzte Adler Frintrop in die Sporthalle der Janusz-Korczak-Gesamtschule (18.30 Uhr). Der TTC Bottrop 47 muss zeitgleich beim Tabellenvierten Post SV Oberhausen antreten.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop