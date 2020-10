Olympia Bottrop müht sich auch im sechsten Spiel vergeblich

Essen. Olympia Bottrop wartet in der NRW-Liga weiter auf den ersten Punkt. Der Aufsteiger unterliegt der MTG Horst trotz kämpferischer Leistung 3:9.

Im letzten Auftritt vor der dreiwöchigen Herbstpause reiste der noch punktlose Aufsteiger Olympia Bottrop zum Tabellenachten MTG Horst. Trotz der vier Niederlagen in der ersten NRW-Ligasaison der Vereinsgeschichte gingen die Boyer hochmotiviert in ihr zweites Auswärtsspiel. Und wie schon häufiger hielt Olympia zu Beginn gut mit.

Durch Siege von Sven Mackenberg und Patrick Bieletz kamen die Boyer in den ersten vier Einzeln zu zwei Punkten. Marvin Mackenberg und Hendrik Paskuda unterlagen an den Nebentischen, so dass mit einem 2:2 ins untere Paarkreuz ging. Dort setzte es dann aber zwei deutliche Niederlagen. Matthias Siebert war von Beginn an chancenlos, während Kai Wilke den ersten Satz für sich entschied, danach aber in vier Sätzen unterlag.

In der zweiten Einzelrunde gelingt Olympia Bottrop nur noch ein Sieg

Auch in der zweiten Einzelrunde kam es im oberen Paarkreuz zu einer Punkteteilung. Wie schon zuvor sein Bruder konnte Marvin Mackenberg den Essener Stadie bezwingen, während Sven dem formstarken Schwinning in drei Sätzen unterlag. Wie schon in den vergangenen Partien konnte Olympia beim Stand von 3:5 im zweiten Einzeldurchgang im mittleren und unteren Paarkreuz nicht mehr punkten. Lediglich Hendrik Paskuda kam zu einem Satzgewinn, während Patrick Bieletz, Kai Wilke und Matthias Siebert jeweils mit 0:3 Sätzen unterlagen. Kai Wilke wurde dabei unter Wert geschlagen. Er verlor alle Sätze denkbar knapp mit zwei Punkten Abstand.

Nach der 3:9-Niederlage waren sich die Boyer einig, dass die Herbstpause nicht ungelegen kommt. So meinte Kapitän Matthias Siebert: „Trotz der Niederlagen haben wir die Spiele gegen bärenstarke Teams genossen. Mal schauen, ob wir in den nächsten Wochen im Training noch ein paar Prozent herauskitzeln können. Wir lassen uns auf keinen Fall entmutigen.“

Zur Vorbereitung auf die nächste Partie bleiben jetzt vier Wochen Zeit. Dann wartet ein echtes Highlight. Am 7. November kommt es zum Duell mit dem verlustpunktfreien Tabellenführer TTC Velbert.

