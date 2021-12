Olympia Bottrop bietet dem TTC Velbert lange die Stirn

Bottrop. Olympia Bottrop beendet die Hinserie der NRW-Liga auf einem Abstiegsplatz, muss den Kampf um den Klassenerhalt aber noch lange nicht abschreiben.

Im letzten Hinrundenspiel der NRW-Liga traf Olympia Bottrop in der Turnhalle der ehemaligen Körnerschule auf den Tabellenvierten TTC SW Velbert. In der letzten Partie vor der Winterpause konnten die Boyer ihre Stammformation aufbieten, unterlagen aber nach hartem Kampf und starker Leistung 5:9. Das Halbserien-Fazit fällt dennoch positiv aus. „Wir sehen uns als krasse Außenseiter, haben in der Hinrunde alle Erwartungen erfüllt und noch gute Chancen auf den Klassenerhalt“, so Teamkapitän Matthias Siebert.

Der Gast aus Velbert musste zwar auf sein etatmäßiges Brett 2 verzichten, ging aber aufgrund seiner hohen Qualität im mittleren und unteren Paarkreuz als klarer Favorit gegen die Bottroper in die Begegnung. Von Beginn an präsentierte sich Olympia hellwach und formstark. Wie schon häufig in dieser Saison konnte der Außenseiter auch gegen Velbert durch Siege von Marvin Mackenberg/Sven Mackenberg und Hendrik Paskuda/ Kai Wilke in den Doppeln eine 2:1- Führung erspielen. Dabei war sogar noch mehr möglich, da Patrick Bieletz/Matthias Siebert gegen das Spitzendoppel der Gäste eine tolle Leistung zeigten und nur denkbar knapp mit 10:12 im Entscheidungssatz verloren.

Olympia Bottrop startet stark und liegt 4:1 in Führung

Die Mackenberg-Zwillinge setzten sich in zwei sehenswerten Einzeln im oberen Paarkreuz durch und bauten die Führung sogar auf 4:1 aus. In den verbleibenden Einzeln konnten die Boyer nicht mehr punkten, zeigten aber durchweg gute Leistungen. Vor allem Patrick Bieletz verpasste nach einer zwischenzeitlichen Führung im Entscheidungssatz nur knapp einen weiteren Punktgewinn für seine Farben. Auch im zweiten Durchgang hielt Olympia toll mit und agierte gegen den starken Gegner größtenteils auf Augenhöhe. Allerdings konnte sich nur Marvin Mackenberg in einem spannenden und hochklassigen Einzel im Entscheidungssatz gegen den Velberter Spitzenspieler durchsetzen. Alle weiteren Einzel gingen an die Gäste, wobei Sven Mackenberg und Patrick Bieletz erst im Entscheidungssatz unterlagen. Am Ende stand nach knapp dreieinhalb Stunden eine 5:9- Niederlage zu Buche. Bemerkenswert war, dass die Hälfte aller Spiele erst im fünften Satz entschieden wurde.

Trotz der Niederlage erklärte Patrick Bieletz nach dem Spiel: „Das war heute vielleicht unsere beste Saisonleistung. Jeder einzelne von uns hat heute überzeugt. Die Gegner sind in dieser Liga teilweise so stark, dass aber auch so eine Leistung nicht reicht, um zu punkten.“ Mannschaftskapitän Matthias Siebert zeigte sich ebenfalls hochzufrieden: „Dieses Spiel war ein Abbild der gesamten Hinrunde. Wir spielen häufig am Limit und halten gut mit. In den entscheidenden Situationen haben unsere Gegner aufgrund ihrer spielerischen Überlegenheit häufig die Nase vorn.“

Kämpferisch in die Rückrunde

Dennoch zeigt sich Olympia mit Blick auf die Rückrunde kämpferisch. Spitzenspieler Marvin Mackenberg, der mit zwei Einzelsiegen und im Doppel mit seinem Zwillingsbruder Sven an diesem Tag ungeschlagen blieb, sagt: „Wir haben mit einer Ausbeute von null bis zwei Punkten gerechnet. Fünf Punkte haben wir geholt. Mehr war nicht möglich. Wir werden in der Rückrunde versuchen, jeden möglichen Punkt mitzunehmen und schauen, was am Ende dabei herauskommt.“

Am letzten Spieltag der Hinrunde ist Olympia auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht, ist allerdings punktgleich mit den beiden unmittelbar davor platzierten Mannschaften TT-Team Bochum und Borussia Düsseldorf III. Entgegen vieler Erwartungen befindet sich der Ligazwerg nicht abgeschlagen am Ende der Tabelle wieder, sondern kann sich sogar noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen.

